Тарифы на мобильную связь в Украине заморожены - подробности

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Антимонопольный комитет Украины запретил крупнейшим украинским мобильным операторам менять условия тарифов на связь в период карантина, действующего до 24 апреля. Данная рекомендация антимонопольщиков является обязательной для исполнения.

Об этом NNS узнал из сообщения пресс-службы АМКУ.

Там считают, что изменение тарифов, закрытие тарифов и перевод клиентов на более дорогие тарифы нарушает условия честной конкуренции и злоупотребление компанией положением на рынке. Тем более, сообщает АМКУ, это неправильно в условиях действующего карантина, когда большинство граждан Украины должны оставаться в изоляции или работать из дома.

Антимонопольщики указали, что в связи с карантином и необходимостью иметь возможность работать дистанционно, потребление украинцами услуг связи, в частности – мобильного интернета, существенно возрастет, что приведет к возрастанию затрат на оплату услуг связи.

В АМКУ допускают, что в сложившихся условиях, когда власть сосредоточила все силы и внимание на борьбу с распространением коронавируса и преодолению последствий эпидемии, участники рынка мобильной связи могут пойти на согласованные действия с целью получения прибыли.

Помимо переведения абонентов на более дорогие тарифы, закрытия дешевых мобильных планов и повышения их стоимости, к таким действиям в АМКУ относят ухудшение качества предоставляемых услуг.

Такие действия операторов могут привести к невозможности для украинцев своевременно получать информацию и исполнять свои рабочие обязанности, а также к лишней финансовой нагрузки на граждан в условиях карантина.