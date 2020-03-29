Який відсоток дітей хворіє на коронавірус в Україні

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В Україні серед хворих на коронавірусну інфекцію Covid-19 діти віком до 10 років становлять 1/20.

Про це NNS дізналася із повідомлення Telegram-каналу МОЗ України "Коронавірус_інфо".

"Зафіксовані випадки захворювання на коронавірусну інфекцію дітей до 10 років. Наразі це 5,4% від усіх осіб, які захворіли на Covid-19", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що станом на 29 березня в Україні найбільше на Covid-19 хворіють люди віком від 31 до 40 років - їх 22% від загальної кількості інфікованих.

Крім того, хворих віком від 11 до 20 років зараз 4,5%, від 21 до 30 років - 12,5%.

Представники вікової категорії від 41 до 50 років становлять 20,4% інфікованих коронавірусом, хворих віком від 51 до 60 років - 21,3%.

Пацієнтів віком від 61 до 70 років серед уражених інфекцією 11,9%, від 71 до 80 років - 1,4%, від 81 до 90 років - 0,2%.