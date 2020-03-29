Может исчезнуть связь: предупреждение от "Киевстара"

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Самый популярный оператор мобильной связи в Украине "Киевстар" готовится запускать LTE на частотах 900 МГц. В связи с этим предупреждает своих клиентов о плановых технических работах.

На сайте Киевстар появилась информация о том, что с 5 апреля текущего года Киевстар произведет модернизацию базовых станций, размещенных преимущественно в сельской местности и в районе автодорог, для дальнейшего запуска связи 4G на частотах 900 МГц.

В ходе модернизации, некоторые базовые станции будут отключать на некоторый срок. Команда Киевстар предупреждает, что на работающие станции вырасти нагрузка, что может привести к сбоям в работе сети. Пользователей предупреждают о том, что качество услуг может ухудшиться. Но это лишь на период обновления оборудования.

О том, в каком регионе будут производиться плановые работы, оператор мобильной связи будет предупреждать своих пользователей в SMS-сообщении.

В сообщении на сайте компании подчеркивают о важности развитие связи 4G в селах и на автодорогах Украины. Правительство установило задачу для мобильных операторов обеспечить до 2024 года на 95% возможностью подключения высокоскоростного интернета покрытия транспортной инфраструктуры, населенных пунктов и из социально значимых объектов.

Также на сайте "Киевстар" сказано, что компания регулярно вкладывает инвестиции в развитие своей сети для улучшения качества связи.