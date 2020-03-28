Україна готується виробляти свої апарати ШВЛ

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Заступник міністра охорони здоров’я України Віктор Ляшко підтримує ініціативу Державного концерну "Укроборонпром" щодо відновлення виробництва апаратів штучної вентиляції легень БРІЗ-Т в Україні.

Про це він заявив під час онлайн-брифінгу щодо ситуації з протидією поширенню коронавірусної інфекції, повідомляє NNS із посиланням на Укрінформ.

"Я підтримую виробництво будь-яких медичних виробів, яке буде відновлюватися в Україні, оскільки вітчизняне виробництво - це гарантія успіху і наявності медвиробів та лікарських засобів, тому ми тільки за", - сказав він, коментуючи ініціативу Укроборонпрому щодо відновлення виробництва українських апаратів ШВЛ.

Він додав, що головне, щоб медвироби, які виготовлятимуть в Україні, були належної якості.

Як повідомлялося, 21 березня Укроборонпром відновив частково знищену конструкторську документацію апаратів штучної вентиляції легень БРІЗ-Т і готовий передати копії приватним виробникам, які можуть швидко налагодити виробництво приладів.

У Концерні провели ревізію виробничих потужностей заводу, який зупинив виробництво продукції 12 років тому, фінансового стану підприємства, що має понад 100 млн гривень боргів перед державними установами, комунальними службами міста та колишніми працівниками. Протягом останнього тижня інженери Концерну, конструктори і технологи п’яти інших заводів Укроборонпрому ретельно вивчали конструкторську документацію апарату ШВЛ, останню модифікацію якого завод випускав 10 років тому, та провели низку консультацій щодо можливості відновлення виробництва на “Буревіснику”

У підсумку ухвалено рішення відкрити документацію для приватних виробників медичних приладів, які зацікавлені у виготовленні апаратів ШВЛ такого зразка. Це дасть можливість інженерам точно визначити кількість та спосіб виготовлення комплектуючих, частина з яких є імпортною, оцінити тривалість виробничого циклу та обсяг необхідних інвестицій за наявних у них ресурсів.