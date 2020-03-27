Українці масово повертаються додому за декілька годин до закриття кордонів (відео)

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Як повідомлялося раніше, сьогодні, 27 березня, останній день, коли українці можуть повернутися на батьківщину, адже держава повністю закриває кордони. Це повідомлення активізувало бажаючих, і на кордонах спостерігається бум. Про це NNS повідомляє з посиланням на Держприкордонну службу України.

Згідно інформації, отриманої NNS, 26 березня співробітники Держприкордонслужби здійснили понад 27 тисяч пропускних операцій, як на в’їзд так і на виїзд. Переважна більшість – понад 18 тисяч пропускних операцій – було здійснено відносно громадян України, які поверталися з-за кордону. У тому числі більше 6,5 тисячі наших співвітчизників прибули в пункти пропуску на кордоні з країнами ЄС без транспортних засобів.

В цьому напрямку прикордонники разом з органами місцевої влади та ДСНС продовжують роботу щодо забезпечення перевезення таких людей через кордон. Зокрема було здійснено більше 200 виїздів транспортних засобів для перевезення громадян.

За добу на кордоні провели температурний скринінг та опитування щодо стану здоров’я відносно більш як 20 тисяч осіб. Учора в Чорноморському морському порту (Одеська обл.) іноземець, який очікував вибуття теплоходом, поскаржився на стан здоров’я. Під час вимірювання температури тіла, з’ясувалося, що вона в нього підвищена - 38,00С. Чоловіка передали медичним працівникам, які доставили його в лікувальний заклад.

Через збільшення пасажиропотоку, а також додаткові контрольно-профілактичні заходи, тривалість контрольних процедур дещо зросла. Громадян просять БУТИ РОЗВАЖЛИВИМИ: не створювати конфліктних ситуацій та натовпу.

ЗВАЖАЙТЕ, що додаткові контрольно-профілактичні заходи проводяться ЗАРАДИ БЕЗПЕКИ. Прикордонники неухильно виконують постанову Головного санітарного лікаря, громадянам видаються бланки поінформованої згоди, заповнення яких теж потребує додаткового часу. Але це - БЕЗАЛЬТЕРНАТИВНО, бо від цього залежить безпека ВСЬОГО НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ.

Охоронці кордону розраховують на розуміння співвітчизників, які повертаються з-за кордону. Просять врахувати, що прикордонники роблять все можливе для того, щоб не завдавати громадянам зайвих незручностей. Співробітники працюють без вихідних і з великим понаднормовим навантаженням. При цьому прикордонники також перебувають в зоні ризику, адже більшість підтверджених хворих на COVID-19 в Україні – це люди, які повернулися з-за кордону. Прикордонники, які з ними безпосередньо контактували, направляються на самоізоляцію – задля безпеки громадян та решти персоналу – і це теж створює додаткове навантаження на інспекторів, які здійснюють прикордонний контроль.

На відео — кордон України з Польщею (Краковець) сьогодні, 27 березня.