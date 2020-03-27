В Україні 218 випадків коронавірусу: регіони

27 бер. 2020
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За даними Центру громадського здоров’я, станом на 10:00 27 березня в Україні 218 лабораторно підтверджених випадків  COVID-19. Про це NNS повідомляє з посиланням на офіційний сайт Міністерства охорони здоров’я України.

Згідно інформації, отриманої NNS , з усіх зафіксованих випадків 5 летальних, 4 пацієнтів одужали. За добу було зафіксовано 62 нових випадки.

Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

  • Вінницька область — 5 випадків;
  • Волинська область — 2 випадки;
  • Дніпропетровська область — 3 випадки;
  • Донецька область — 2 випадки;
  • Запорізька область —  8 випадків;
  • Закарпатська область — 1 випадок;
  • Житомирська область — 2 (1 летальний) випадки;
  • Івано-Франківська область — 24 (2 летальних) випадки;
  • м. Київ — 47 випадків;
  • Київська область — 32 випадки;
  • Львівська область — 3 випадки;
  • Луганська область — 1 випадок;
  • Одеська область — 4 випадки;
  • Рівненська область — 9 випадків;
  • Тернопільська область — 25 випадків (1 летальний);
  • Херсонська область — 1 випадок;
  • Чернівецька область — 47 (1 летальний) випадків;
  • Черкаська область — 2 випадки.

Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 27 березня 2020 року до Центру надійшло 277 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 1401 повідомлення про підозру на COVID-19.

Автор: Администратор

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