Карантин за свой счет: более 70% украинцев перестали ходить на работу

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Карантин в Украине продлили до 24 апреля. Такие меры – наиболее эффективный способ остановить распространение коронавируса COVID-19 и спасти жизни, как свидетельствует китайский опыт. Как передает NNS, продление карантина также значит, что еще месяц украинцам придется работать удаленно или вообще оставаться в неоплачиваемых отпусках. В самом невыгодном положении оказались те, кто работал без оформления.

Кто остался без работы

Из-за карантина в Украине остановился транспорт, закрылись рестораны и кафе, рынки, магазины. Это те сферы, которые не могут работать полностью удаленно. Если взять данные Госстата по официально трудоустроенным в этих сферах, на работу сейчас не ходят около 3 млн украинцев.

"Большинству зарплату за март и апрель не заплатят. Единственное – госслужащим заплатят, потому что там другие условия. А, например, собственник магазина не может заплатить, потому что нет выручки", – поясняет Александр Охрименко, президент Украинского аналитического центра.

Количество украинцев, занятых в сферах, которые ушли на карантин:

Оптовая и розничная торговля – 812 тыс. чел.

Авиатранспорт – 16,6 тыс. чел.

Образование — 1,34 млн. чел.

Спорт и сфера развлечений – 138,8 тыс. чел.

Библиотеки, музеи и архивы – 38,6 тыс. чел.

Рестораны, кафе, общепит – 78,9 тыс. чел.

Транспорт — 254,1 тыс. чел.

Строительство – 197,5 тыс. чел.

На удаленную форму работы перешли около трети работников, оценивают в Федерации профсоюзов Украины. В основном это офисные работники, учителя. Еще от 35% до 50% официально трудоустроенных людей находятся в плановых отпусках или отпусках за свой счет.

"Поскольку у нас фактически остановлен весь ритейл, стройплощадки, сфера обслуживания, транспорт, то только по официальным данным около 3-3,5 млн человек ушли в неоплачиваемые отпуска. Это примерно от 70% легального рынка труда. По нашим опросам, примерно 30% работодателей перевели сотрудников на дистанционную форму работы. Если брать официально неоформленных, то таких людей около 7 млн", – прокомментировал Александр Шубин, зампредседателя Федерации профсоюзов Украины.

Пока стабильно работают стратегические отрасли, где непрерывно работает производство — металлургия, химпром и другие промышленные отрасли. Но и там есть риски уменьшения нагрузки и перехода на неполную рабочую неделю, замечает Шубин.

А вот 60% малого и среднего бизнеса на время карантина остановилось, говорит глава Ассоциации собственников малого и среднего бизнеса Руслан Соболь.

"Это офлайновый бизнес, торговля, которым пришлось закрыться в условиях карантина. К сожалению, они не могут генерировать прибыль, поэтому предприятия вынуждены распустить персонал в оплачиваемый отпуск. Но на сколько? Месяц многие могут продержаться. Если карантин продлится больше месяца, то персонал придется переводить на отпуск за свой счет. Если карантин продлится больше двух месяцев, многие предприятия окажутся перед выбором — работать дальше или закрыться", – рассказал Руслан Соболь.

Безработица в Украине будет расти

Работодатель должен выплачивать более половины от зарплаты во время простоя. Это прописано в трудовом законодательстве. В статье 113 говорится, что время простоя не по вине работника оплачивается не ниже, чем 2/3 от оклада.

А если простой вызван опасностью для здоровья или жизни людей, то сотрудникам сохраняют среднюю заработную плату.

"Все зависит от того, как профсоюзы договорятся с работодателями, как квалифицировать ситуацию. В коллективных договорах для сотрудников могут быть прописаны более высокие гарантии, то есть, 2/3 — это законодательный минимум. А коллективным договором может быть предусмотрено и больше", – говорит Александр Шубин.

Но по факту людей отправляют в неоплачиваемые отпуска, отмечает Охрименко. Кого-то увольняют. Самые уязвимые во время карантина – те, кто работает неофициально. Их права никак не защищены. По данным Министерства экономического развития и торговли, нелегально работают 15,7 млн украинцев.

"Безработица в Украине будет зашкаливать после карантина. Как официальная, так и неофициальная. Более того, предприятия будут вынуждены увольнять сотрудников, а когда начнут набирать новых, то уже на более низкую зарплату", – прогнозирует Александр Охрименко.

Есть разные сценарии, насколько быстро ситуация улучшится. По одному из оптимистических прогнозов, экономика начнет быстро восстанавливаться уже в третьем квартале благодаря фискальным и монетарным стимулам, а также подписанию новой программы с МВФ на крупную сумму.