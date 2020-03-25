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Тесты на коронавирус из Китая, широко анонсированные ранее властями, прибыли в Украину без необходимых реагентов. Иными словами, в страну завезли колбы, бесполезные без второго компонента.

Об этом сообщила на своей странице в Facebook журналистка Наталья Власова, передает NNS.

"Все ждали тесты из Китая? Получите, распишитесь! Тесты пришли, а реагентов к ним не закупили. В лабораториях - ад. Спецы лихорадочно пытаются найти способ хоть как-то применить недокомплект. Итак, что имеем в сухом остатке: нельзя диагностировать, нечем лечить, невозможно изолировать. Такой приговор нашей реформированной медицине. То, что можно было сделать – убрать на карантин группы риска, и то провалили. Вначале потратили на эвакуацию из Уханя пятидесяти человек несколько десятков миллионов гривен. Целый министр занималась с ними настольным теннисом две недели. Вместо того, чтобы работать, контролировать производство и поставки элементарного – масок и антисептиков.

Сейчас впустили без обязательного карантина десятки тысяч человек из Италии, Испании, Франции и Португалии. Ужасно читать сводки, что людей, прибывших из Европы на "поезде 4 столиц", где у пассажиров была температура под 40, в 5 утра отлавливали в Днепре, чтоб отправить на карантин! При этом областная власть самоустранилась, только релизы про оштрафованных маршрутчиков шлет… Центральная погрязла в дилемме – голосовать закон о продаже земли или сразу лучше на карантин с симптомами. В Куршевеле ж были многие))) Говорят, ПДД записаны кровью.

Иногда кровью записаны показатели экспорта. Вот что власть вывезла за последнее время:

защитные очки: 1,8 тонны на сумму 54,9 тысячи долларов;

респираторы: 2,2 тонны на сумму 154,5 тысячи долларов;

медицинские одноразовые халаты – 1,5 тонны на сумму 48,1 тысячи долларов;

медицинские халаты – 71,6 тонны на 959,3 тысячи долларов;

нитриловые перчатки (389 тысяч пар),

медицинские перчатки (216 тысяч пар),

лабораторные костюмы (30,2 тонны),

антисептик (46,3 тонны).

Свинарчуки нам еще покажутся честными людьми))) Относительно.

Ну по тысяче долларов за эконом-вариант эвакуации МАУ даже они не додумались брать!

Сейчас мы сильны нашими небольшими ячейками. Подвези врача на работу, завези продукты пенсионеру и поставь под дверь, проведи бесплатный урок для школьников через youtube, выйди на работу и вывези мусор…

Простые вещи спасают жизнь. Добрые поступки позволяют жить как человек", – написала Власова.