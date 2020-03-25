В Україні подовжили карантин та ввели режим НС

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Кабінет Міністрів України прийняв рішення продовжити карантинні заходи в Україні та ввести режим надзвичайної ситуації по всій території країни. Про це NNS повідомляє з посиланням на Укрінформ.

Згідно з постановою уряду, в режим надзвичайної ситуації приведено Єдину державну система цивільного захисту. Все карантинні заходи також введені строком на 30 днів – до 24 квітня.

При цьому передбачено, що карантин можуть як продовжити, так і припинити раніше строку.

"Ми продовжуємо карантин і запроваджуємо надзвичайну ситуацію у державі Україна на 30 днів до 24 квітня 2020 року з можливістю його подальшого подовження", - заявив глава уряду Денис Шмигаль.

"Статистика демонструє, що ситуація продовжує погіршуватись. Тому сьогодні Кабмін розгляне питання запровадження надзвичайної ситуації на всій території України. Прошу не плутати надзвичайну ситуацію та надзвичайний стан. Надзвичайна ситуація не обмежує конституційні права громадян, але ще консолідує зусилля для подолання загрози", - зазначив очільник уряду перед ухваленням рішення.