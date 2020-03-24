Минобороны Украины объявило "мобилизацию": срочное заявление

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Министерство обороны Украины обратилось к военнослужащим запаса, волонтерам и остальным гражданам, которые могут помочь в борьбе с коронавирусом.

В Минобороны отметили, что нужна любая посильная помощь от специалистов младшего медперсонала и врачей. Ведомство уверено, что нужно мобилизовать не только материальные, но и человеческие ресурсы. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

Граждане, которые согласны присоединиться к борьбе с коронавирусом, должны заполнить определенную форму.

В сообщении также добавлено, что ВСУ активно помогают в борьбе с пандемией. Они уже доставляли тесты на коронавирус из КНР для Украины. Минобороны также уверено, что армия умеет сотрудничать с военными и волонтерами в тяжелых условиях, так как у них есть опыт, который появился во время российской агрессии на востоке Украины.

Ветераны АТО отреагировали в социальных сетях на такое заявление. Они обеспокоены, что потом им скажут: «Вас никто не звал» и вспоминают «репрессии» над сегодняшними некоторыми ветеранами.