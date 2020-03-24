Увага, шахраї під час коронавірусу! Поліція розповіла, як захиститися

24 бер. 2020
436

Завантажте мобільний додаток сайту

Правоохоронці попереджають про шахрайство під час коронавірусу, розповідають про найпоширеніші випадки і дають поради, як захистити себе. Про це NNS повідомляє з посиланням на Національну поліцію України.

Згідно інформації, отриманої NNS, зараз найпоширенішими спробами обманути людей є:

  • Розсилка СМС та телефонних дзвінків про державні компенсації (виплати коштів на лікування, придбання тестів для визначення коронавірусу)
  • Шахрайські дії для заволодіння особистими даними чи грошима під приводом продажу захисних масок, антисептиків, медичного обладнання.

Також наразі фіксується розповсюдження фейків з метою поширення паніки та дестабілізації ситуації в умовах карантину.

Раніше поліція повідомляла про те, що по домівках громадян ходять шахраї і пропонують провести дезінфекцію приміщень. Українців попереджали, що такої послуги офіційні служби не надають, то ж не варто впускати до себе незнайомців, щоб не стати жертвами злочинів.

Як захистити себе? Поради поліції нижче:

Гаряча лінія кіберполіції 0 800 505 170

Автор: Администратор

NNS - Національна служба новин. Останні події в Україні та світі

×

Поширюючи у соцмережах, ви допомогаєте нам!