Увага, шахраї під час коронавірусу! Поліція розповіла, як захиститися

- 24 бер. 2020
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Правоохоронці попереджають про шахрайство під час коронавірусу, розповідають про найпоширеніші випадки і дають поради, як захистити себе. Про це NNS повідомляє з посиланням на Національну поліцію України.
Згідно інформації, отриманої NNS, зараз найпоширенішими спробами обманути людей є:
- Розсилка СМС та телефонних дзвінків про державні компенсації (виплати коштів на лікування, придбання тестів для визначення коронавірусу)
- Шахрайські дії для заволодіння особистими даними чи грошима під приводом продажу захисних масок, антисептиків, медичного обладнання.
Також наразі фіксується розповсюдження фейків з метою поширення паніки та дестабілізації ситуації в умовах карантину.
Раніше поліція повідомляла про те, що по домівках громадян ходять шахраї і пропонують провести дезінфекцію приміщень. Українців попереджали, що такої послуги офіційні служби не надають, то ж не варто впускати до себе незнайомців, щоб не стати жертвами злочинів.
Як захистити себе? Поради поліції нижче:
Гаряча лінія кіберполіції 0 800 505 170
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