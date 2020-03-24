Увага, шахраї під час коронавірусу! Поліція розповіла, як захиститися

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Правоохоронці попереджають про шахрайство під час коронавірусу, розповідають про найпоширеніші випадки і дають поради, як захистити себе. Про це NNS повідомляє з посиланням на Національну поліцію України.

Згідно інформації, отриманої NNS, зараз найпоширенішими спробами обманути людей є:

Розсилка СМС та телефонних дзвінків про державні компенсації (виплати коштів на лікування, придбання тестів для визначення коронавірусу)

Шахрайські дії для заволодіння особистими даними чи грошима під приводом продажу захисних масок, антисептиків, медичного обладнання.

Також наразі фіксується розповсюдження фейків з метою поширення паніки та дестабілізації ситуації в умовах карантину.

Раніше поліція повідомляла про те, що по домівках громадян ходять шахраї і пропонують провести дезінфекцію приміщень. Українців попереджали, що такої послуги офіційні служби не надають, то ж не варто впускати до себе незнайомців, щоб не стати жертвами злочинів.

Як захистити себе? Поради поліції нижче:

Гаряча лінія кіберполіції 0 800 505 170