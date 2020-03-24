Коли завершиться карантин: у Зеленського зробили прогноз

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Коли завершиться карантин? Це питання зараз чи не найбільше хвилює українців. Адже багато хто залишився без роботи і опинився у скрутному матеріальному становищі. Також психологічно складно переносити постійне перебування в чотирьох стінах.

Про те, коли карантин в Україні може завершитися, NNS повідомляє з посиланням на сайт Голос.UA.

При дотриманні карантину в Україні епідемію коронавіруса COVID-19 можна буде побороти вже до травня. Тоді ж громадяни країни зможуть повноцінно повернутися на роботу. Про це в ефірі «Свобода слова» повідомила заступник голови Офісу Президента Юлія Ковалів.

За її словами, чим менше людей захворіє, тим швидше економіка повернеться до нормального життя.

«Перший і найголовніший рецепт виходу з кризи – це максимальне дотримання карантину. Чим менше людей захворіє, тим швидше економіка повернеться до нормального життя... Ми повинні максимально залишатися вдома і дотримуватися тих правил, які встановлені обмеження для того, щоб вже в травні всім нормально вийти з цієї ситуації і знову ж повернутися на роботу», – пояснила Ковалів.

Також відомо, що в Офісі президента поки що не бачать підстав для введення в Україні надзвичайного стану і зупиняти підприємства, що зруйнує економіку. Чи виникне така потреба, стане ясно у найближчі дні, або тиждень.