ЗНО-2020 в Україні: чи відбудеться? Коментар Міносвіти

Завантажте мобільний додаток сайту

В Міністерстві освіти і науки прокоментували ситуацію із Зовнішнім незалежним оцінюванням у цьому році за умов, які склалися. Про це NNS повідомляє з посиланням на УНН.

Згідно отриманої NNS інформації, Міністерство освіти і науки планує провести Зовнішнє незалежне оцінювання (ЗНО) у цьому році попри обмежувальні заходи на тлі поширення коронавірусної інфекції. Про це повідомив заступник Міністра освіти і науки Єгор Стадний на своїй сторінці у Facebook.

“Колеги, друзі, цьогорічне ЗНО обов’язково відбудеться, його ніхто не скасовує. МОН та УЦОЯО відпрацьовують кілька сценаріїв проведення ЗНО, ЄВІ, ЄФВВ за різних варіантів розгортання подій. Нагадую, що ЗНО — це логістично одна з найбільш масштабних операцій в країні, тому ми ретельно продумуємо кожну її складову”, — написав заступник міністра.

Він додав, що вже цього тижня МОН повідомить деталі проведення вступної кампанії та зовнішнього незалежного оцінювання.