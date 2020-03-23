В Раде всерьез решили легализовать оружие

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В Украине всерьез решили легализовать оружие. В Верховной Раде считают, что каждый гражданин должен получить право на владение огнестрелом и использовать его для самозащиты.

Народные избранники от “Слуги народа” уже подходят к финальному обсуждению отдельного закона, хотя проблем и лоббизма тут хватает. Что важно знать о новых правилах и как именно можно будет покупать оружие – разбирался OBOZREVATEL.

В чем суть

История с легализацией оружия началась после 2014 года. При 8-м созыве парламента был подан проект закона №1135-1, который вносил сразу несколько важных изменения и по сути открывал рынок законной продажи оружия. Но далее идея никуда не пошла.

Уже при монобольшинстве "Слуги народа" в Раде зарегистрировали законопроект №1222 (“Об оружии”) 2 сентября 2019 года, авторства нардепов от СН Александра Матусевича и Игоря Фриса. При этом авторами проекта помимо нардепов выступили представители многих организаций, имеющих отношение к сфере оружейного бизнеса. Детально об их варианте закона можно почитать тут.

Через несколько недель был подан в парламент и альтернативный проект №1222-1, авторства нескольких нардепов от той же "Слуги народа" (Александр Бакумов, Вячеслав Медяник и др.). Этот вариант легализации принято считать лояльным к системе Министерства внутренних дел.

После длительных переговоров на уровне Рады авторы документов решили сесть за стол переговоров и наработать общую концепцию, но ни к чему конкретному до сих пор не пришли. Из-за карантина и сложной ситуации с пандемией коронавируса в мире процесс вообще приостановлен.

Тем не менее активно с легализацией работают в Украинской ассоциации владельцев оружия, где уже доработали свой вариант закона. Вот основные тезисы законопроекта №1222 и предложений Ассоциации:

Предусматривается разрешение гражданским лицам владеть нарезным огнестрельным оружием (пистолетом);

Создается единый реестр огнестрельного оружия. Он будет на балансе Министерства юстиции. То есть вся регистрация и обиход пройдет не через МВД;

Вводится понятие "огнестрельное оружие" – переносное оружие, которое предназначено для поражения целей снарядами. Правда, в тексте есть оговорки касательно оружия, изготовленного включительно до 1899 года. Этот пункт предназначен для антикваров, которые смогут регистрировать коллекционные экземпляры без дополнительного согласования;

Те, кто покупает оружие впервые – обязаны пройти спецкурсы и предоставить справку об этом в Национальную полицию;

Оружием могут владеть граждане, которым исполнилось 16 лет, а также юрлица, руководителями которых являются совершеннолетние граждане. Для покупки оружия нужно получить специальную лицензия, внесенную в Единый реестр.

Отдельно прописаны и те виды вооружений, боеприпасов, которые запрещены для продажи населению:

Автоматическое огнестрельное оружие;

Огнострельное оружие, модифицированное из неогнестрельного;

Короткоствольное нарезное огнестрельное оружие калибром более 13 мм;

Боеприпасы взрывного, разрывного и воспламеняющего действия;

Боеприпасы, специально сконструированные для усиления пробивного действия и поражения защищенных целей;

Дополнительное оборудование к оружию для отстрела боеприпасов разрывного и зажигательного (трассирующего) действия и другие.

Зачем нужно легализировать оружие? Плюсы и минусы

Сторонники идеи считают, что легализация огнестрела поможет чувствовать себя в безопасности. К примеру, руководитель Украинской ассоциации владельцев оружия Георгий Учайкин уверяет, что вопрос назрел очень давно и украинцы должны получить право на самозащиту.

"Сейчас в период карантина в США все массово покупают оружие. Это хорошо, ведь люди в случае чего могут себя защитить. У нас же скупают туалетную бумагу и гречку. А если не дай бог карантин продлится или ситуация в стране станет заметно хуже, кто сможет себя защитить? Уровень доверия к полиции невысок, как и их профессионализм", – пояснил Учайкин.

Адвокат Владимир Лунев считает, что в Украине давно пора привести в порядок законодательство в сфере контроля за оружием. Поэтому саму идею он поддерживает.

“Мне нравится норма о том, что есть возможность совместного пользования оружием. К примеру, если в семье есть пистолет, то пользоваться им могут как муж, так и жена. Конечно, если перед этим они получили соответствующую справку о том, что являются психически здоровыми людьми. Так что в целом проект одобряю, в том числе и разделение оружия по категориями”, – пояснил адвокат.

Главные аргументы сторонников легализации:

Личная безопасность. Каждый украинец сможет в прямом смысле с оружием в руках защитить себя;

Из-за войны на Донбассе на руках у населения и так много нелегальных стволов. После принятия закона государство сможет хотя бы частично взять под контроль обиход оружия. Хотя, с учетом огромного количества людей с опытом войны – это может быть и минусом;

Опыт других стран, прежде всего США. В пользу этих вариантов, безусловно – огромное количество случаев, когда американцы смогли защитить себя, своих близких и имущество от грабителей.

Правда, у идеи легализации есть много минусов. Вот основные:

Слабая правоохранительная система Украины. Реформированной полиции менее 5 лет. Не факт, что копы смогут взять ситуацию под контроль, если практически у каждого взрослого человека будет ствол;

Коррумпированность разрешительной системы. Не исключено, что за взятку оружием завладеют люди, которые имеют проблемы с законом или психические расстройства;

Слабая законодательная база. Нет четких границ понятий самообороны и защиты частной собственности. Даже если человек с огнестрельным оружием применит его в своей квартире, то нет 100% гарантии того, что суд станет на его сторону.

Опыт Европы

Сегодня оборот огнестрельного оружия среди населения законодательно урегулирован специальными законами в Европе и в большинстве постсоветских стран – в Эстонии, Латвии, Литве, Молдове, Беларуси.

Опыт вышеупомянутых стран показывает, что официально зарегистрированное гражданское оружие используется при совершении умышленных преступлений менее чем в 0,001% случаев от общего количества преступлений.

В Швейцарии, к примеру, владение оружием закреплено в Конституции. Все мужчины в возрасте от 19 до 31 года обязаны пройти базовую военную подготовку, после завершения которой они переходят в резерв. Резервисты обязаны хранить дома своё боевое оружие: государство выдает на руки винтовку SIG SG-550 и 50 патронов к ней.

Правоохранительные органы, правда, регулярно проверяют состояние ствола, дабы владелец не продал его на черном рынке или не использовал при преступлении. Исходя из открытых данных, в стране более 3 млн единиц оружия на руках у населения.

Легализовано оружие и в Эстонии. Его могут покупать лица, которым исполнился 21 год. Перед этим их проверяют правоохранительные органы. Хранить оружие можно в разряженном виде, в специальном и скрытом месте (чаще всего в сейфах).