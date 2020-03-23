Введение режима ЧП в Украине: какие права ограничат

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Чтобы сдержать распространение коронавируса и не повторить печальный опыт европейских стран, в Украине могут ввести режим чрезвычайного положения (ЧП). Об этом рассказали депутаты сразу из нескольких фракций.

По их словам, если в понедельник, 23 марта, соберется Совет национальной безопасности и обороны Украины, уже во вторник-среду состоится внеочередное заседание Верховной Рады, которая должна будет утвердить соответствующий указ президента. Как будем жить при ЧП и какие права ограничат, NNS узнал от журналистов сайта "Сегодня".

Что такое режим ЧП

В п. 1 ст. 4 закона о правовом режиме чрезвычайного положения говорится, что ЧП может вводиться в случае "возникновения особо тяжелых чрезвычайных ситуаций техногенного и природного характера (стихийного бедствия, катастроф, особо крупных пожаров, применения средств поражения, пандемий, панзоотий и т. п.), создающих угрозу жизни и здоровью значительных слоев населения".

Как это будет происходить?

Шаг №1: собирается СНБО и передает президенту свои предложения о введении режима ЧП. Шаг №2: президент подписывает указ о введении ЧП, где указываются: причины, сроки, границы территории, чрезвычайные меры, конституционные права и свободы, а также органы госвласти, военного командования и местного самоуправления, которым поручается осуществление мероприятий ЧП. Шаг №3: Не позже чем через два дня после президентского указа ВР голосует за него обычным большинством – 226 "за".

Какие права ограничат

Во-первых, не стоит путать чрезвычайное положение с режимом чрезвычайной ситуации, который уже действует в девяти регионах Украины и больше направлен на координацию работы всех государственных органов и структур. Однако многое из того, что предусматривает режим ЧП уже действует в рамках ЧС до 3 апреля: ввели карантин и ограничили въезд/выезд из страны; университеты, школы и садики закрыли; остановили движение общественного транспорта; запретили проведение массовых мероприятий и изменили режим работы предприятий.

Но есть и принципиальные отличия. Что нужно знать о режиме ЧП:

Вводится на 30 дней по всей Украине или 60 дней в отдельных регионах с возможностью продления еще на 30 дней.

Могут ввести комендантский час, трудовую повинность, особый порядок распределения продуктов питания и предметов первой необходимости.

Запрещаются протесты.

Допускается досмотр транспортных средств, отчуждение или изъятие имущества у юр- и физлиц и установление квартирной повинности.

Предусмотрена временная или безвозвратная эвакуация людей из мест, опасных для проживания, с обязательным предоставлением им стационарных или временных жилых помещений.

Что думают депутаты

Депутаты "Слуги народа" рассказали сайту "Сегодня", что еще на заседании фракции с участием президента Владимир Зеленский не исключил введения ЧП. Позже "слуги" получили SMS в общий чат от руководства фракции о том, что в любой момент придется собраться на внеочередное заседание, поэтому всем нужно быть от Киева максимально близко, чтобы за день доехать до Рады.

"Все должны быть в боевой готовности. Если сегодня состоится заседание СНБО, думаю, во вторник указ президента о введении ЧП поступит в Раду, и мы его быстро проголосуем. В таком случае все управление и вся вертикаль власти в стране перейдет к президенту", – сказал сайту "Сегодня" один из депутатов от "Слуги народа".

Другие "слуги" в беседе с сайтом "Сегодня" высказались против предложения вице-спикера Руслана Стефанчука на время карантина проводить заседания ВР и комитетов по видеоконференции. Речь идет о законопроекте № 3250. Его текста на сайте Рады пока нет. Но депутаты рассказали сайту "Сегодня", что среди прочего он также предусматривает возможность дистанционного голосования. Резко против этого выступил спикер Дмитрий Разумков, как и против предложения премьер-министра Дениса Шмыгаля о передаче полномочий Рады по введению режима ЧП президенту, если вдруг парламент не сможет собраться.

Правда, среди депутатов разных фракций звучат идеи провести обязательное тестирование на COVID-19 всех нардепов и их помощников. Уже два комитета Верховной Рады – по экологии и здравоохранению – на двухнедельном карантине из-за контактов с заболевшими Сергеем Шаховым, Сергеем Вельможным и еще одним нардепом, имя которого коллеги пока не называют.

О том, что комитет по вопросам здравоохранения на обсервации, сообщала в Facebook член этого комитета, нардеп от "ЕС" Яна Зинкевич. Но через час удалила свой пост без объяснения причин. Позже информацию об этом подтвердил ее коллега по фракции Владимир Арьев.