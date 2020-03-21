Аваков вимагає тотального карантину: заборона виходити з дому та закриття підприємств

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Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков заявив про підготовку владою посилених заходів для протидії розповсюдженню коронавірусної інфекції COVID-19. Про це NNS повідомляє з посиланням на сторінку міністра у Фейсбуці.

Згідно інформації, отриманої NNS, мова йде про заборону громадянам без крайньої потреби виходити з дому, а також закриття підприємств та організацій, які не належать до критично важливої інфраструктури.

«Не звільнені, не відправлені за свій рахунок — на карантині!!!! — про збитки і компенсації подумаємо і вирішимо пізніше, коли виживемо!», — написав міністр.

Також, за його словами, необхідно мобілізувати ресурси та переорієнтувати окремі підприємства на виробництво необхідної продукції, такої як медпрепарати та медичне обладнання.

Громадським транспортом, пише Авакова, зараз повинні користуватися тільки медики, військові, правоохоронці, аптекарі, рятувальники, продавці продуктових магазинів і співробітники комунальних служб і систем життєзабезпечення.

«Уряд, президентський штаб готує такі варіанти для вирішення. Моя позиція - зробити це якомога раніше», — підкреслив міністр.