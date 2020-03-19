В Україні збільшилась кількість хворих на коронавірус та померлих

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Сьогодні, 19 березня, в Україні збільшилась кількість підтверджених випадків інфікування на коронавірус. А також, на жаль, кількість померлих. Про це NNS повідомляє з посиланням на МОЗ.

Згідно інформації, отриманої NNS , всього в Україні підтверджено 21 випадок інфікування коронавірусом. Три людини померли.

МОЗ повідомило про смерть від вірусу жінки в Івано-Франківській області. Пацієнтку госпіталізували в лікарню у важкому стані. «Тривалий час вона займалась самолікуванням і надто пізно звернулася до лікарів. Жінка померла через добу після госпіталізації, ще до отримання результатів тесту на COVID-19», — повідомили у відомстві.

Лабораторія Центру громадського здоров’я отримала 17 позитивних результатів на COVID-19:

10 випадків — в Чернівецькій області,

1 — в Житомирській,

1 — в Київській,

2 — в Донецькій,

1 — в Івано-Франківській області,

2 — у Києві.

Крім того, регіональні дослідження підтвердили:

2 випадки захворювання у Дніпропетровській області, 1 випадок у Житомирській, та ще один у Києві.