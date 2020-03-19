В Україні збільшилась кількість хворих на коронавірус та померлих

- 19 бер. 2020
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Сьогодні, 19 березня, в Україні збільшилась кількість підтверджених випадків інфікування на коронавірус. А також, на жаль, кількість померлих. Про це NNS повідомляє з посиланням на МОЗ.
Згідно інформації, отриманої NNS , всього в Україні підтверджено 21 випадок інфікування коронавірусом. Три людини померли.
МОЗ повідомило про смерть від вірусу жінки в Івано-Франківській області. Пацієнтку госпіталізували в лікарню у важкому стані. «Тривалий час вона займалась самолікуванням і надто пізно звернулася до лікарів. Жінка померла через добу після госпіталізації, ще до отримання результатів тесту на COVID-19», — повідомили у відомстві.
Лабораторія Центру громадського здоров’я отримала 17 позитивних результатів на COVID-19:
- 10 випадків — в Чернівецькій області,
- 1 — в Житомирській,
- 1 — в Київській,
- 2 — в Донецькій,
- 1 — в Івано-Франківській області,
- 2 — у Києві.
Крім того, регіональні дослідження підтвердили:
2 випадки захворювання у Дніпропетровській області, 1 випадок у Житомирській, та ще один у Києві.
NNS - Національна служба новин. Останні події в Україні та світі
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