В Україні призупинили призов до армії

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У зв'язку з карантином через коронавірус призупинено призов громадян на строкову військову службу. Про це NNS повідомляє з посиланням на прес-службу Сухопутних військ України.

Згідно інформації, отриманої NNS , попри все військові комісаріати та територіальні центри комплектування та соціальної підтримки повинні продовжувати роботу з військово-обліковими документами і організувати протиепідемічні заходи.

«За розпорядженням Командувача Сухопутних Військ Збройних Сил України генерал-лейтенанта Олександра Сирського військовими комісаріатами і територіальними центрами комплектування та соціальної підтримки на час дії карантину призупинено заходи призову громадян на строкову військову службу, пов’язані з викликом призовників до призовних дільниць та обласних збірних пунктів, – до окремого розпорядження», - йдеться в повідомленні.