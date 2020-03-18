«Це я вбила Еріку»: Зеленський несподівано для себе зробив «зізнання» (відео)

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У українців, які ніколи не страждали на відсутність почуття гумору, з’явився новий привід для жартів. Соцмережі ввечері 17 березня просто вибухнули, після того, як там з’явилося відео звернення президента Зеленського до українських громадян за кордоном з приводу коронавірусу.

Канал ICTV (вірогідно) випадково запустив не ті титри під час виступу голови держави. Можна припустити, що стався технічний збій трансляції, і промова Зеленського супроводжувалася дивними «зізнаннями». «Це я вбила Еріку. Вона забрала в мене кохану людину. Пробачте мене, якщо зможете. Бела Осмаловська. Чому надруковано? Чому не від руки? Кристіане, принеси драбину. Ворсинки від мотузки спрямовані вгору». Тощо.

Соцмережами ширяться меми на тему побаченого. І, слід відзначити, цей казус хоч трохи відволік українців від коронавірусу.

А NNS пропонує подивитися повне відео з дивними титрами.