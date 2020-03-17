Два нових випадки коронавірусу в Україні: що відомо про хворих?

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В Україні зафіксовано два нових випадки коронавірусу. Про це NNS повідомляє з посиланням на видання itmed.org, яке, в свою чергу, посилається на міського голову Києва Віталія Кличка.

Згідно інформації, отриманої NNS , обидва випадки виявили у столиці. Таким чином, тепер заражених коронавірусом в Україні 7.

Віталій Кличко повідомляє, що два нових випадки зараження коронавірусом зафіксовані в Києві. Це - перші випадки захворювання в столиці, які ставлять під загрозу суспільну безопаность. Мер Києва повідомляє про те, що нові хворі - чоловік і жінка, які контактували з іншими носіями вірусу. Перший інфікований вірусом COVID-19 у Києві - молодий студент, який перебував у контакті з 71-річною жінкою на Житомирщині. Відомо, що перебіг хвороби у неї закінчилося летальним результатом. Молодий чоловік провідував її разом з її онукою, коли літня жінка вже була переносником вірусу. У даний момент хлопець проходить лікування в Олександрівській лікарні в Києві.

Друга хвора була інфікована під час своєї подорожі по Франції, де вона відпочивала на одному з місцевих курортів. Жінка відчула нездужання і повідомила про це медиків. Зараз вона перебуває вдома на самоізоляції, де і проходить лікування, а за її станом спостерігають лікарі.

Крім того, працівники медичного сектора в даний момент перевіряють всіх, хто міг контактувати з хворими, і роблять відповідні аналізи. У своєму повідомленні мер Києва Віталій Кличко також порадив всім громадянам дотримуватися головних рекомендацій лікарів і не давати шансів для подальшого стрімкого поширення коронавіруса у столиці і у всій Україні.