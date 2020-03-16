Як виплачуватимуть пенсії та субсидії в умовах карантину

Завантажте мобільний додаток сайту

У Міністерстві соціальної політики розповіли, як в умовах карантину, який вводять для запобігання поширення коронавіруса в Україні, будуть забезпечуватися виплати пенсій, соціальних допомог, а також субсидій на комуналку. Про це NNS поідомляє з посиланням на видання Факти.

Згідно інформації, отриманої NNS , за словами заступника міністра соціальної політики Віталія Музиченко, вживаються всі необхідні заходи для забезпечення виплати і доставки пенсій і соціальних посібників, а також житлових субсидій на період карантину в плановому режимі.



«Майже третина одержувачів пенсій та соціальних допомог, особливо маломобільних категорій, одержує їх через „Укрпошту“, зокрема, шляхом доставки безпосередньо додому. Зараз такі виплати здійснюються у відповідності з визначеними графіками. „Укрпошта“ працює в звичайному режимі», — заявив Віталій Музиченко.

Також, за його словами, рівень оплати за житлово-комунальні послуги та наявність (або відсутність) заборгованості не впливає на право отримання українцями призначених субсидій протягом строку їх отримання до завершення поточного опалювального періоду.

Віталій Музиченко додав, що наявність простроченої (більше двох місяців) заборгованості впливає на право отримання субсидії на наступний період, що буде визначатися, починаючи з травня поточного року. Таким чином важливо, щоб у травні цього року у одержувачів пільг та субсидій відсутня заборгованість, сума якої перевищує 20 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (340 гривень).