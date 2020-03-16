Сьогодні Верховний Суд розгляне справу Суркісів по Приватбанку

Завантажте мобільний додаток сайту

Як стало відомо NNS, Велика Палата Верховного Суду 16 березня розгляне позов родини Суркісів про скасування рішення НБУ щодо визнання членів сім'ї Суркісів пов'язаними з АТ КБ "ПриватБанк" особами. Про це повідомляє прес-служба Нацбанку, інформує Економічна правда.

"Чому це важливо? Рішення Верховного суду у цій справі матиме прямий вплив на інші найважливіші судові справи, в який вирішується питання законності націоналізації ПриватБанку. Наразі це ключова справа з понад 800 судових процесів між Приватбанком та його колишніми власниками", - йдеться у повідомленні.

За даними liga.net, є три можливих сценарії розвитку подій:

остаточна перемога Суркісів;

суд змінює юрисдикцію;

Суркіси програють.

"За першого сценарію суд залишає все як є, справи щодо оскарження націоналізації Приватбанку залишаються в адміністративній юрисдикції (лінія того самого Окружного адмінсуду Києва, який визнавав незаконною саму націоналізацію).

Наступний етап - слухання справ про націоналізацію в Шостому апеляційному адміністративному суді (починаючи від позову кіпрських компаній Суркісів на 250 млн доларів і закінчуючи позовом Коломойського про скасування націоналізації). При цьому висока ймовірність поразок держави за позовами інших пов'язаних осіб. Загальний ризик для банку, за оцінкою співрозмовників LIGA.net серед юристів держави - від 14 до 29 млрд грн", - пише видання.

У другому випадку справа Суркісів повертається у першу інстанцію, але вже по господарській вертикалі, інші процеси, пов'язані із оскарженням договорів купівлі-продажу акцій, також мають перейти до госпсудів та судів загальної юрисдикції. Конфлікт затягнеться на невизначений час.

За третього сценарію Велика палата Верховного суду може скасувати рішення судів нижчих інстанцій і відмовити позивачам у задоволенні позовних вимог.

Це буде означати, що НБУ справедливо відніс сім'ю Суркісів до категорії пов'язаних осіб Приватбанку. У такому випадку можливий висновок суду про законність процедури bail-in в цілому, що унеможливить стягнення з банку 29 млрд грн іншими позичальниками.

Нагадаємо:

31 січня Верховний Суд переніс розгляд справи про вклади Суркісів в ПриватБанку і законності bail-in на невизначений термін.

Шостий апеляційний суд за клопотанням Приватбанку призупинив розгляд скарги на рішення Окружного адмінсуду від 18 квітня 2019 року про скасування націоналізації Приватбанку до розгляду у Великій палаті Верховного суду справи за позовом сім'ї Суркісів.

16 грудня Велика палата Верховного суду оголосила перерву до 31 січня 2020 року в розгляді касаційної скарги НБУ, Мінфіну та Приватбанку на рішення судів нижчих інстанцій за позовом сім'ї Суркісів про скасування рішень Нацбанку про визнання їх пов'язаними з Приватбанком особами та визнання недійсної процедури примусової конвертації акцій в капітал.

У Нацбанку заявили - якщо апеляційний суд ухвалить негативне для держави рішення щодо законності націоналізації Приватбанку, НБУ визнає цей банк неплатоспроможним, але робитиме все, щоб зберегти фінансову стабільність.

У випадку негативного для держави рішення буде розблокований судовий процес в Господарському суді Києва. Тут розглядається позов Коломойського та Боголюбова, завдяки якому вони розраховують повернути акції Приватбанку.

У суді Коломойський та Боголюбов (останній — через компанію Triantal Investments) вимагають скасувати угоду про купівлю Мінфіном акцій Приватбанку від 2016 року та повернути їм акції. У Коломойського перед націоналізацією було 41,7% акцій, у Triantal — 16,6%.

Ця справа наразі не розглядається. Суддя призупинила її розгляд, доки рішення апеляційного адмінсуду не набуде чинності.