Сьогодні Верховний Суд розгляне справу Суркісів по Приватбанку

16 бер. 2020
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Як стало відомо NNS, Велика Палата Верховного Суду 16 березня розгляне позов родини Суркісів про скасування рішення НБУ щодо визнання членів сім'ї Суркісів пов'язаними з АТ КБ "ПриватБанк" особами. Про це повідомляє прес-служба Нацбанку, інформує Економічна правда.

"Чому це важливо? Рішення Верховного суду у цій справі матиме прямий вплив на інші найважливіші судові справи, в який вирішується питання законності націоналізації ПриватБанку. Наразі це ключова справа з понад 800 судових процесів між Приватбанком та його колишніми власниками", - йдеться у повідомленні.

За даними liga.net, є три можливих сценарії розвитку подій:

  • остаточна перемога Суркісів;
  •  суд змінює юрисдикцію;
  • Суркіси програють.

"За першого сценарію суд залишає все як є, справи щодо оскарження націоналізації Приватбанку залишаються в адміністративній юрисдикції (лінія того самого Окружного адмінсуду Києва, який визнавав незаконною саму націоналізацію).

Наступний етап - слухання справ про націоналізацію в Шостому апеляційному адміністративному суді (починаючи від позову кіпрських компаній Суркісів на 250 млн доларів і закінчуючи позовом Коломойського про скасування націоналізації). При цьому висока ймовірність поразок держави за позовами інших пов'язаних осіб. Загальний ризик для банку, за оцінкою співрозмовників LIGA.net серед юристів держави - від 14 до 29 млрд грн", - пише видання.

У другому випадку справа Суркісів повертається у першу інстанцію, але вже по господарській вертикалі, інші процеси, пов'язані із оскарженням договорів купівлі-продажу акцій, також мають перейти до госпсудів та судів загальної юрисдикції. Конфлікт затягнеться на невизначений час.

За третього сценарію Велика палата Верховного суду може скасувати рішення судів нижчих інстанцій і відмовити позивачам у задоволенні позовних вимог.

Це буде означати, що НБУ справедливо відніс сім'ю Суркісів до категорії пов'язаних осіб Приватбанку. У такому випадку можливий висновок суду про законність процедури bail-in в цілому, що унеможливить стягнення з банку 29 млрд грн іншими позичальниками.

Нагадаємо:

31 січня Верховний Суд переніс розгляд справи про вклади Суркісів в ПриватБанку і законності bail-in на невизначений термін.

Шостий апеляційний суд за клопотанням Приватбанку призупинив розгляд скарги на рішення Окружного адмінсуду від 18 квітня 2019 року про скасування націоналізації Приватбанку до розгляду у Великій палаті Верховного суду справи за позовом сім'ї Суркісів.

16 грудня Велика палата Верховного суду оголосила перерву до 31 січня 2020 року в розгляді касаційної скарги НБУ, Мінфіну та Приватбанку на рішення судів нижчих інстанцій за позовом сім'ї Суркісів про скасування рішень Нацбанку про визнання їх пов'язаними з Приватбанком особами та визнання недійсної процедури примусової конвертації акцій в капітал.

У Нацбанку заявили - якщо апеляційний суд ухвалить негативне для держави рішення щодо законності націоналізації Приватбанку, НБУ визнає цей банк неплатоспроможним, але робитиме все, щоб зберегти фінансову стабільність.

У випадку негативного для держави рішення буде розблокований судовий процес в Господарському суді Києва. Тут розглядається позов Коломойського та Боголюбова, завдяки якому вони розраховують повернути акції Приватбанку.

У суді Коломойський та Боголюбов (останній — через компанію Triantal Investments) вимагають скасувати угоду про купівлю Мінфіном акцій Приватбанку від 2016 року та повернути їм акції. У Коломойського перед націоналізацією було 41,7% акцій, у Triantal — 16,6%.

Ця справа наразі не розглядається. Суддя призупинила її розгляд, доки рішення апеляційного адмінсуду не набуде чинності.

Автор: Маруся Оффон

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