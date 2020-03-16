Детей в Украине атаковала новая инфекция

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В последнее время в Украине все обеспокоены эпидемией коронавируса, которая захватила практически весь мир. Из-за этого многие не заметили, как в стране появилась еще одна опасная инфекция, которая поражает детей.

В издании Про Захід сообщили, что заведующий детской инфекционной больницей Мариан Мальчицкий рассказал, что в Украине замечена менингикокковая инфекция.

Сообщается, что менингикокковая инфекция была звмечена в Украине с первых дней марта и уже успела поразить 8 детей.

Мальчицкий рассказал, что обследование первых пациентов произошло перед выходными, после чего в больницу поступили еще несколько детей с симптомами заболевания. Он отметил, что основное количество больных что ученики Кортинянской СОШ. Однако болезнь также поразила и членов их семей.

Помимо этого, Мальчицкий рассказал, что среди пациентов также имеется ребенок, возраст которого не достиг одного года.

Доктор отметил, что все дети имеют разные стадии заболевания, поскольку поступили в разное время. Он выразил надежду, что некоторые из них смогут выздороветь до конца недели.

Стоит отметить, что менингикокковая инфекция появляется благодаря бактериям, которые вызывают менингит и менингококкемию. При этом симптомы заболевания сразу имеют тяжелый характер. К ним можно отнести: чувство тошноты, сильную головную боль, боязнь света, приступы рвоты, сыпь на коже, нарушение сознания, недостаточность функцый внутренних органов, состояние шока и диссеменированную внутрисосудистую коагуляцию.

Обычно менигококковые инфекции набирают пик активности в период изменения климата, которое происходит зимой и весной. При этом самые большие вспышки обычно происходят в жарких регионах.