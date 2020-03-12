У Чернівцях виявили другий випадок зараження коронавірусом

Завантажте мобільний додаток сайту

У Чернівцях виявили другий випадок захворювання коронавірусом. Про це NNS повідомляє з посиланням на Чернівецьку обласну державну адміністрацію.

Згідно інформації, отриманої NNS, Іінфікованим виявився чоловік, дружина якого перебувала в Італії протягом останніх 14 днів.

Пацієнта госпіталізували ще 10 березня. Наразі його симптоматично лікують, відбувається робота з контактами.

Також у Черновецькій ОДА із підозрою на коронавірус до обласної клінічної лікарні впродовж дня 12 березня госпіталізовано 2 людей. Вони мають ознаки інфекційного захворювання та були у країнах, де виявлено випадки COVID-19