У Чернівцях виявили другий випадок зараження коронавірусом

- 12 бер. 2020
- 329
Завантажте мобільний додаток сайту
У Чернівцях виявили другий випадок захворювання коронавірусом. Про це NNS повідомляє з посиланням на Чернівецьку обласну державну адміністрацію.
Згідно інформації, отриманої NNS, Іінфікованим виявився чоловік, дружина якого перебувала в Італії протягом останніх 14 днів.
Пацієнта госпіталізували ще 10 березня. Наразі його симптоматично лікують, відбувається робота з контактами.
Також у Черновецькій ОДА із підозрою на коронавірус до обласної клінічної лікарні впродовж дня 12 березня госпіталізовано 2 людей. Вони мають ознаки інфекційного захворювання та були у країнах, де виявлено випадки COVID-19
NNS - Національна служба новин. Останні події в Україні та світі
×
Поширюючи у соцмережах, ви допомогаєте нам!