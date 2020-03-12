В Україні перенесли пробне ЗНО

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В Україні змінили терміни проведення пробного незалежного тестування у 2020 році. Про це NNS повідомляє з посиланням на Укрінформ.

Згідно інформації, отриманої NNS , пробне незалежне оцінювання у 2020 році відбудеться 4 та 11 квітня, учасники мають повторно роздрукувати запрошення-перепустки.

Про це повідомляє Український центр оцінювання якості освіти.

"Із метою запобігання поширенню на території України коронавірусу Covid-19, на виконання Постанови Кабінету Міністрів України №211 від 11 березня 2020 року було ухвалено рішення про перенесення дат проведення пробного зовнішнього незалежного оцінювання. Тестування з української мови й літератури проходитиме 4 квітня 2020 року, тестування з інших навчальних предметів – 11 квітня 2020 року", - йдеться у повідомленні.

В Українському центрі оцінювання якості освіти наголосили, що учасники пробного зовнішнього незалежного оцінювання мають повторно видрукувати запрошення-перепустки.

Також до 14 березня УЦОЯО додатково повідомить про дати визначення результатів.

Як повідомлялось раніше, 12 березня в Україні оголошено карантин у закладах освіти всіх рівнів, а також введено низку обмежувальних заходів з метою запобігання поширенню коронавірусної інфекції Covid-19.

Пробне зовнішнє незалежне оцінювання з української мови і літератури мало відбутися 21 березня, з історії України, з математики, з біології, з географії, з фізики, з хімії, а також з іноземних мов (англійської, іспанської, німецької та французької) – 28 березня.

Всього у 2020 році за даними УЦОЯО на пробне ЗНО зареєструвалося 218 662 особи (у 2019 році 191 314 осіб). 143 498 осіб будуть проходити пробне тестування з двох навчальних предметів.

Традиційно найбільше учасників будуть складати ЗНО з української мови та літератури — 189 928 осіб, з математики — 62 388, історії України — 37 860 та англійської мови — 45 844.

Загальна кількість тестувань, яку в цьому році замовили учасники пробного ЗНО, склала 362 160.