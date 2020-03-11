В Україні ввели загальнонаціональний карантин: депутат

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В Україні вперше в історії ввели загальнонаціональний карантин через коронавірус. Про це NNS повідомляє з посиланням на народного депутата Вікторію Сюмар.

Згідно інформації, отриманої NNS , карантин вводиться на три тижні - з 12 березня до 3 квітня.

З завтрашнього дня, 12 березня, Україна вводить на своїй території карантин, пов'язаний з поширенням смертельного коронавіруса. Про це на своїй сторінці в Фейсбук повідомляє журналіст Вікторія Сюмар.

Карантин, зокрема, передбачає:

закриття всіх навчальних закладів,

заборону проведення масових зібрань кількістю понад 200 осіб (це стосується і спортивних, і культурних заходів, які можуть проходити, але без глядачів). При цьому Верховну Раду в рамках карантину не закриватимуть, робота парламенту буде проходити в звичному режимі. Крім того, Україна закриє авіасполучення з деяким числом країн.

На кордоні закриють більшу кількість КПП: з 219 залишать тільки 49. За словами прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, там будуть обладнані спеціальні місця для карантину.

Крім цього, уряд виділить 100 млн гривень на закупівлю товарів індивідуального захисту для приватних внутрішніх компаній.

На питання про наявність масок міністр охорони здоров'я сказав, що в наявності є 15 млн штук.

Офіційних повідомлень з даного приводу поки що не було.