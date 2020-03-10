Стало відомо, хто очолив Міністерство освіти і науки України

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Уряд призначив в.о. міністра освіти і науки України на сьогоднішньому засіданні 10 березня. Про це NNS повідомляє з посиланням на УНН.

Згідно інформації, отриманої NNS , тимчасове виконання обов’язків міністра освіти і науки України покладено на Юрія Полюховича.

Сам Полюхович вказав, що "дуже важливо, щоб діяв принцип неперервності влади". "Для мене честь – виконувати обов’язки міністра. Я зроблю все від мене залежне, щоб міністерство працювало злагоджено і належно виконувало свої функції”, – відзначив в.о. міністра освіти і науки.

Юрій Полюхович народився 1 листопада 1980 року в місті Костопіль Рівненської області. З 2014 до 2016 року був радником міністра освіти і науки України на громадських засадах. З 2017 року очолює громадську організацію "Українська науково-дослідна фундація". 11 вересня 2019 року був призначений на посаду першого заступника 11-го міністра освіти і науки України Ганни Новосад. Роботу в МОН поєднує з викладанням у Національному університеті імені Тараса Шевченка магістерського курсу “Історія цивілізацій доколумбової Америки”.

Вільно володіє англійською, іспанською та класичною чольті (мова ієрогліфічної писемності майя).