В Украине могут закрыть школы, детсады и ТРЦ из-за коронавируса

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В Украине из-за угрозы распространения смертельного коронавируса могут закрыть школы, детские садики, кинотеатры, музеи и торгово-развлекательные центры.

Об этом на брифинге, 4 марта, сообщил замминистра здравоохранения Украины Виктор Ляшко, передает NNS со ссылкой на obozrevatel.com.

"Если зафиксирован даже один случай передачи внутри страны – случай, который не будет связан с путешествием из страны, где зафиксирован случай коронавирусной инфекции, мы сразу будем рекомендовать органам местного самоуправления на той территории, где будет зафиксирован этот случай, вводить ограничительные противоэпидемические мероприятия - закрывать школы, детские сады, музеи, кинотеатры, торгово-развлекательные центры",

– пояснил чиновник.

Ляшко отметил, что Минздрав введет дополнительные ограничительные противоэпидемические меры в случае обнаружения заболевания.

Замминистра добавил, что в Украине продолжится усиленный режим дезинфекции транспорта, как один из методов профилактики предотвращения распространения ОРВИ.