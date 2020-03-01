З 1 березня українцям необхідно мати закордонний паспорт для перетину кордону з РФ

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Як раніше писала NNS, з 1 березня 2020 року українці не зможуть перетинати державний кордон з РФ на підставі паспорта громадянина України або свідоцтва про народження. Про це нагадує Державний комітет з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб (МінТОТ), інформує Інтерфакс-Україна.

Згідно з постановою уряду України від 18 грудня 2019 року №1056, з 1 березня 2020 року перетин державного кордону з Російською Федерацією буде здійснюватися тільки при наявності паспорта громадянина України для виїзду за кордон (закордонний паспорт).

У МінТОТ нагадали, що перетин кордону з РФ через непідконтрольні уряду України пункти пропуску на тимчасово окупованій території є порушенням законодавства України.

Незважаючи на це, нині поширена практика, коли окремі мешканці тимчасово окупованої території потрапляють на територію РФ через непідконтрольні уряду України пункти пропуску в ОРДЛО, після чого здійснюють в'їзд на територію України через пункти пропуску на державному кордоні України з РФ (зокрема, пункт пропуску "Мілове").

"У зв'язку з цим інформуємо, що громадяни України, які наступним чином в'їхали на підконтрольну уряду України територію і перебуватимуть на ній станом на 01.03.2020 року, не зможуть потрапити назад до місць свого постійного проживання через пункти пропуску через державний кордон України без паспорта громадянина України для виїзду за кордон (закордонний паспорт) або через існуючі контрольні пункти в'їзду-виїзду на лінії розмежування з ТОТ без відповідного дозволу для перетину лінії розмежування в межах Донецької та Луганської областей", - підкреслено в повідомленні.

МінТОТ звернувся до громадян України, які проживають на тимчасово окупованій території, завчасно подбати про оформлення паспорта громадянина України для виїзду за кордон (закордонний паспорт) і / або відповідного пропуску.