"Киевстар" неожиданно поменял правила пополнения счета

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Один из самых популярных операторов мобильной связи "Киевстар" готовит своих абонентов к новым правилам пополнения счета. Что изменится?

Как пишет NNS, "Киевстар" аннонсировал, что со 2 марта абоненты, которые подключены к услуге "Домашний Интернет", будут иметь возможность оплатить услугу двумя способами: через сайт мобильного оператора или через систему "Мой Киевстар". Для пополнения счета нужно набрать комбинацию *134# или позвонить на номер 899.

К слову, оплатить эту услугу можно будет без комиссии. Минимальная сумма пополнения не менее 10 гривен. Однако при оплате через терминал будет взиматься комиссия при оплате до 50 гривен. Компания также предоставляет возможность пополнить счет через банки и терминалы партнеров. Со 2 марта минимальная сумма пополнения будет составлять 1 грн.

Важно отметить, что для абонентов на контракте реквизиты меняться не будут. Они так же смогут пополнять свой счет на сумму от 1 гривны.

Для проверки остатка на счету нужно набрать на мобильном комбинацию *111# или позвонить по номеру 444 или 455. Также с информацией по балансу можно ознакомиться в мобильном приложении "Мой Киевстар". Для пополнения счета другому абоненту нужно позвонить по номеру 899.