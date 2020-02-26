За библию будут штрафовать на 350 тыс. грн. Всеукраинский Собор призывает одуматься

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На 3-6 марта запланировано рассмотрение в парламенте законопроекта о медиа №2693 и 2693-1. В случае принятия данного закона будет запрещено распространение любой информации где присутствуют высказывания, являющиеся дискриминационными в отношении отдельных лиц и их групп на основе этнического происхождения, гражданства, расы, религии и верований, возраста, пола, физических недостатков, состояния здоровья я, сексуальной ориентации или по другому признаку.

Кроме того, NNS узнал на сайте «Всеукраинский Собор», что данный законопроект впервые вводит в законодательство понятие "язык вражды", на основании которого сейчас в Европе активно блокируют в соцсетях и в целом в медиа любые осуждающие высказывания в отношении ЛГБТ, или критику.

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В целом законопроект 2693 опасен тем, что он запретит распространение любой информации с критикой ЛГБТ. В частности по имеющимся в нем формулировками, заложена основа для запрета не только критических материалов в отношении ЛГБТ, гей-парадов и т.д., а также и запрета онлайн книг где критика ЛГБТ, в частности, сюда может попасть Библия, потому что там есть осуждение содомии и гомосексуальных отношений, может трактоваться, как дискриминационные материалы, а такие материалы согласно этому законопроекту запрещены для распространения.

Интересно, что законодатели, для произведений искусств делают исключения: так в материалах медиа (кроме фильмов) ограничивается распространение информации, которая может нанести значительный вред физическому, психическому или моральному развитию несовершеннолетних, КРОМЕ произведения искусства, которые могут содержать непристойные высказывания, слова или жесты. То есть такие произведения разрешены для распространения и создания (статья 43, пункт 7).

Удивляет почему для произведений искусства есть какие-то исключения, а большой блок религиозной литературы не имеет никаких исключений.

БОЛЬШИЕ ШТРАФЫ ЗА КРИТИКУ ЛГБТ

В данном варианте закона №2693 зафиксированы нормы, согласно которым сайты и информационные ресурсы религиозных организаций могут быть заблокированы в течение двух дней с момента обращения контролирующего органа, если на них будут находиться материалы, которые могут трактоваться как дискриминационные в отношении отдельных лиц и их групп на основе сексуальной ориентации. То есть материалы, содержащие критические замечания относительно разного рода извращений, или такие, в которых данное поведение называется греховной. Под эти критерии могут попадать как текстовые материалы - статьи, книги и т.д., так и видеозаписи проповедей или записи богослужений, а также онлайн-ресурсы, где размещена Библия или другие религиозные книги, потому что в них содержится осуждение указанных явлений.

Кроме этого, за вышеуказанные нарушения применяется штраф в размере от 5 (23615 грн.) До 50 (236150 грн.) Размеров минимальной заработной платы. За несколько фактов нарушения (например несколько материалов с критикой гей-парада) штраф от 10 (47230 грн.) До 75 (354225 грн грн.) Размеров минимальной заработной платы.

Абсурдным является то, что упомянутые нарушения приравнивается к преступлениям средней тяжести в Уголовном Кодексе Украины.

17 января 2020 на заседании Комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики был одобрен скандальный закон о медиа №2693. Согласно имеющейся информации голосования за него запланировано на 3-6 марта 2020.

В законодательство вводится термин "язык вражды", который в Европе является основным инструментом борьбы против тех, кто осуждает грех гомосексуализма.

В законопроекте 2693 в одной из нейтральных статей "Право на ответ и спростування№ (Статья 44, пункт 7, абзац 3) появляется между прочим такой новый для нашего законодательства термин как" язык вражды ".

Если посмотреть на текст статьи, то кажется, будто там органично звучат эти слова, но когда взглянем на международное законодательства то видим, что выражение "язык вражды" это серьезный юридический инструмент, который сегодня стал одним из орудий чтобы блокировать любой осуждение ЛГБТ и т .д. Международная практика показывает, что сначала в законодательство под каким хорошим поводом вводят термин, касающийся ЛГБТ, а впоследствии активно начинают его переносить в другие законы и расширять сферу его действия.

Сейчас, в частности, на фейсбуке сейчас активно используется этот термин, дает возможность блокировать не только агрессивные и неприемлемые материалы, но и любые другие критические заметки, указывая, что там есть язык вражды.

Всю серьезность последствий введения данного термина в законодательство мы видим в недавнем решении Европейского суда по правам человека. В европе данный термин сначала был введен тоже с целью защиты от агрессивных провокационных материалов в СМИ, но сейчас либеральные силы добились чтобы суд вернул данную норму против тех, кто выступает за семейные ценности.

"Государство должно привлекать к уголовной ответственности лиц, подозреваемых в" гомофобных языке ненависти ", даже когда большинство общества разделяет традиционные ценности, которые признают отношения между женщиной и мужчиной основой семьи" - именно такое указано в решении в Страсбурге Европейский суд по правам человека , который опротестовал решение литовских судей. Данное решение несет опасность ведь в Украине действует закон об использовании практики Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ).

ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ РЕЛИГИОЗНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ МОГУТ ПОПАСТЬ ПОД ДЕЙСТВИЕ ЗАКОНА

Согласно данному законопроекту, медиа - это средство распространения массовой информации в любой форме, которое периодически или регулярно выходит в свет под постоянным названием в качестве индивидуализируя признаки. Фактически, веб-сайты и другие ресурсы религиозных организаций подпадают под этот критерий, потому что на них регулярно выходят новости и информационные материалы.

В числе тех, кого не будет касаться закон, - физлица-предприниматели или юрлица, если на их веб-сайтах распространение массовой информации не является основным видом деятельности субъекта и распространяемая им массовая информация связана с хозяйственной деятельностью субъекта в сферах , отличных от сферы действия этого Закона. Данная трактовка также весьма размытое и не понятно сможет ли религиозная организация использовать эту норму, чтобы убедить контролирующие органы, что информация, на ее сайте регулярно появляется касается только хозяйственной деятельности.

Также вне сферы действия закона - корреспонденция, направляется пользователям (то есть рассылка рекламы или анонсов), но за исключением распространения массовой информации. Таким образом, если в рассылке религиозной организации будут новости, она уже подлежит регулированию.

Самое интересное это определение тем, что массовая информация - это любая информация, которая распространяется с целью ее доведения до широкой публики в любой форме.

Учитывая это, под действие этого закона попадет 95% информации, распространяют религиозные организации.

САЙТЫ ЗАБЛОКИРУЮТ ЗА 2 ДНЯ

Крайней мерой наказания для онлайн-медиа станет блокировки на уровне провайдера. То есть, в случае, если сайт нарушит вышеуказанные ограничения, Нацсовет может обратиться в суд и по сокращенной процедуре (даже не вызывая представителей сайта на заседание) всего в течение 2 дней может быть принято решение о запрете распространения медиа на территории Украины - запрет Интернет-провайдерам предоставлять доступ пользователям сети Интернет к этому сайту.

По ныне действующему закону заблокировать сайт можно только после того, как будут доведены в юридическом порядке случаи нарушения закона - например, расследовании уголовных дела по контенту сайта. И это должен быть полноценный судебный процесс.

Кстати, даже если сайт обжалует решение о блокировании (на это ему дается 10 дней), то Нацсовет также вправе рассматривать этот запрос в течение 10 дней.

Если считать нарушения устраненными, то снова обращается в суд (в этом случае сокращенное производство уже не предусмотрено) и после его решения сайт "включат".

Главное научно-экспертное управление предлагает вернуть закон 2693 и 2693-1 на доработку

Самое интересное, что кроме всех технических и юридических моментов данного закона, попытка ввести в медиа пространство вопрос дискриминации по сексуальной ориентации вызвало возмущение Главного научно-экспертного управления Верховной Рады Украины, которое отметило в своем заключении следующее:

В п. 3 ч. 1 ст. 37 законопроекта положения о том, что «высказывания, являются дискриминационными в отношении отдельных лиц и их групп на основе этнического происхождения, гражданства, расы, религии и верований, возраста, пола, физических недостатков, состояния здоровья, сексуальной ориентации или по другому признаку » образом не корреспондируется с содержанием Конституции Украины. Согласно ч. 2 ст. 24 Основного Закона Украины не может быть привилегий или ограничений по признакам расы, цвета кожи, политических, религиозных и других убеждений, пола, этнического и социального происхождения, имущественного состояния, местожительства, по языковым или другим признакам.

Учитывая изложенное, Всеукраинский Собор призывает писать обращение к Верховной Раде Украины с просьбой снять проект закона о медиа №2693 и №2693-1 с повестки дня и вынести его на широкое общественное обсуждение. Молимся о Божьей мудрости для парламентариев в принятии важных решений, чтобы они заботились о свободе слова в нашем государстве!

Проект обращения тут