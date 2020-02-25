Медреформа с 1 апреля. Что изменится для пациентов?

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Как известно, с 1 апреля 2020 года в Украине стартует второй этап медицинской реформы. О том, как он будет проходить, NNS сообщает со ссылкой на сайт Наше місто.

Согласно информации, полученной NNS , второй этап реформы непосредственно коснется больниц и экстренной помощи. Медучреждения перейдут на новую модель финансирования Национальной службой здоровья Украины. Чиновники уверяют, что реформа облегчит жизнь пациентам, поскольку они будут четко понимать, какие услуги могут получить бесплатно по программе медицинских гарантий.

Принципиальные изменения

На практике новая система должна выглядеть так: пациент подписывает декларацию с семейным врачом, терапевтом или педиатром. Ее заносят в электронную базу. Опираясь на эти данные, Национальная служба здоровья заключает договоры с медучреждениями и оплачивает услуги врача по установленному тарифу. Таким образом происходит формирование годового бюджета учреждения. Больницы, которые не реорганизуются в коммунальные предприятия и не заключат договоры с НСЗУ, не смогут получать финансирование из госбюджета и будут вынуждены искать другие его источники.

С 1 апреля в программу медицинских гарантий войдут услуги по шести направлениям:

первичная помощь,

специализированная амбулаторная,

специализированная стационарная,

экстренная,

паллиативная помощь,

реабилитация.

Больницы будут предоставлять услуги по модели оплаты «деньги ходят за пациентом». По программе НСЗУ закупит инсулины, оплатит гемодиализ. Среди услуг есть приоритетные – за них НСЗУ будет платить по повышенному тарифу. Это:

лечение инсультов и инфарктов,

эндоскопические услуги для раннего выявления рака,

маммография, роды и неонатологическая помощь.

Пациент сам выбирает больницу и специалиста, у которого хочет лечиться. Соответственно, туда за его лечение НСЗУ деньги и направит. Национальная служба здоровья полностью руководит всей финансовой системой медицины в Украине. Она также проводит мониторинг, анализ и прогнозирование потребностей граждан в медуслугах и лекарственных средствах, выступает их заказчиком по программе гарантий, вносит предложения относительно тарифов и корректирующих коэффициентов.

На первичном этапе полностью перейти на такую модель, когда деньги ходят за пациентом, удалось за год. Для перехода специализированной помощи понадобятся два-три.

Деньги идут за пациентом

Теперь государство будет не финансировать медучреждение, а закупать услуги, в которых нуждается пациент. Раньше система финансировалась по принципу «деньги следуют за койко-местом». Больше коек – больше денег. Сейчас в центре человек. И деньги будут идти исключительно за пациентом. Больше средств будет у клиник, которые предоставляют лучшее обслуживание, имеют приветливых врачей, которые выбирают пациенты. Объем финансирования каждого отдельного медучреждения теперь зависит от количества предоставленных услуг.

Какие услуги станут бесплатными с 1 апреля

На каждую медуслугу рассчитан тариф. Например, человек попал в больницу с инсультом. Врачи его лечат, а больница отчитывается перед Национальной службой здоровья. За вылеченный инсульт НСЗУ перечисляет медучреждению 19 500 гривен – это тариф, заложенный в Программе медицинских гарантий. Пациент не платит и не покупает медикаменты – он уже заплатил за медобслуживание налогами. В тариф входит все. С вас не могут брать дополнительных оплат. Если будут требовать, люди смогут об этом заявить, воспользовавшись нашей горячей линией по номеру 1677 или подав заявление о вымогательстве. Если такие случаи будут задокументированы, это станет основанием для проверки, а по результатам – приостановления или даже расторжения договора. Я не думаю, что кто-то станет рисковать потерей финансирования.

Главный и крупнейший источник денег для заведения — это средства, полученные от НСЗУ за предоставленные услуги. Второй — местные бюджеты. Власть на местах должна возмещать учреждениям расходы на коммуналку. Владельцы медучреждений, то есть местная власть, должны инвестировать: делать ремонт, вкладываться в инфраструктуру и покупать оборудование.

НСЗУ будет закупать исключительно медицинские услуги. Это ее задача согласно закону. А выполнение региональных социальных функций больницей может быть профинансировано через местную программу. Например, уход за социально незащищенными людьми.

Третий источник финансирования — платные услуги. Это могут быть палаты улучшенного пребывания, транспортные услуги и все, что не предусмотрено программой медицинских гарантий.

Национальная служба здоровья заключает контракты со специализированными медучреждениями с февраля. Днепропетровская область показывает хорошие тем пы — до конца февраля мы успеем подготовить к этому больницы.

По направлению семейного врача государство будет оплачивать такие услуги: экстренную помощь; консультации у специалистов для детей и взрослых (от аллерголога до ортопеда); стоматологическую помощь (плановую детям до 16 лет, ургентную взрослым и детям); обследования для раннего выявления онкозаболеваний (маммография, бронхоскопия, гистероскопия, колоноскопия, цистоскопия и прочее); роды (физиологические и кесарево сечение, лекарства, палата и так далее); помощь новорожденным в сложных случаях; лечение сердечно-сосудистых заболеваний (инсультов, инфарктов).

Отдельными пакетами медицинской помощи предусмотрены: