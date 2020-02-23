По 50 тысяч каждому: в Раду внесен резонансный закон

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Согласно полученной NNS информации от журналистов РБК Украина, в Верховной Раде внесли новый законопроект, которым предусмотрены новые выплаты на детей.

Соответственные рекомендации внесли представители Комитета парламента по вопросам молодежи и спорта. Комитет предлагает Верховной Раде принять за основу законопроект о введении государственной помощи ребенку на будущее.

19 февраля, в ходе заседания Комитета, было принято решение о пересмотре закона "О государственной помощи семьям с детьми" и увеличения суммы государственной помощи ребенку на будущее.

Депутаты предлагают родителям самим выбрать депозитный счет банковского учреждения для размещения единовременного государственного пособия в размере 50 тысяч гривен, которая становится банковским вкладом на его имя до достижения им 18 лет.

Также предлагают ряд исключений, когда эти средства можно использовать до 18 лет.

Также законопроект предоставляет возможность использования указанных средств до достижения им 18 лет исключительно в следующих случаях:

на лечение ребенка, если его родители или другие законные представители не имеют других источников для покрытия указанных расходов;

для приобретения ребенку нового жилья в случае его потери из-за стихийного бедствия или другие форс-мажорные события;

для получения высшего образования на основании заключенного договора об обучении, если согласно условиям договора сумма банковского вклада покрывает не менее половины стоимости всего соответствующего обучения;

в случае вложения помощи в инвестиционный фонд или в накопительную программу страхования жизни.

"Члены комитета предложили целесообразным при принятии законопроекта за основу: предусмотреть привязку суммы выплаты до прожиточного минимума, указать в тексте законопроекта, средства помощи на будущее должны храниться только в государственных банках", - указано в сообщении.

Кроме того, члены комитета предлагают изъять норму о возможности вложения средств помощи в инвестиционный фонд или к накопительной программы страхования жизни, так как при этом возможны злоупотребления и потеря средств ребенка.