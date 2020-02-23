"Письма счастья" возвращаются. Но, есть лазейка в законе

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Уже в текущем году нарушившие ПДД водители начнут получать уведомления о штрафах по почте. На протяжении нескольких лет в МВД делали заявление о готовящемся введении в строй системы автофиксации нарушений на дороге.

И вот, представители ведомства заявляют о выходе на финишную прямую в данном вопросе.

Об этом сообщает NNS со ссылкой на издание Хвиля.

В законодательстве нет нормы, запрещающей отправку уведомления об административном правонарушении по почте. Кроме того статья 14-1 КоАП предусматривает ответственность за нарушение ПДД и их автоматическую фиксацию спецсредствами.

Однако юристы утверждают, что положения данной статьи, в частности, об ответственности собственников транспортных средств, не соответствуют Конституции, в соответствии с решением Конституционного Суда № 23-рп/2010 от 22.12.2010. Тогда суд запретил составление постановление об административном правонарушении в отсутствие «нарушителя».

Следовательно, после получения постановления о привлечении к административной ответственности, водитель вполне может его обжаловать в суде. На это, согласно законодательству, есть срок в 10 дней. В случае если по уважительным причинам это не было сделано, срок обжалования можно восстановить.