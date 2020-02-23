Не обманул. Педагогам будет надбавка

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С начала 2020 года бюджетники стали зарабатывать больше, сообщает NNS со ссылкой на znaj.ua. В Кабинете министров Украины заявили, что в этом году средняя зарплата должна вырасти на 10%.

Стоит отметить, что рост зарплат работников бюджетной сферы обусловлен повышением минимальной заработной платы.

Для сравнения в 2017 году минимальная зарплата выросла с 1600 до 3200 грн, в 2018 - до 3723 грн, в 2019 - 4173 грн, а в 2020 - 4723 грн.

Кроме того, надбавки в размере 10% для сотрудников сферы образования стали обязательными. Эти деньги получают, в частности, классные руководители и заведующие кабинетами.

За проверку тетрадей учителя получают надбавку в 20%. Также дополнительную сумму в размере 10% получают учителя, которые проработали более трех лет, свыше 10 лет - 20%, а 20 лет - 30%.

Например, учитель без категории со стажем в три года, с учетом всех надбавок, получит 5170 грн. Педагог высшей категории, со стажем в 20 лет, получит оклад в 6684 грн.

Также до 50% оклада или от 1723 до 2228 грн педагоги получат, если будут вести в 1,5 раза больше уроков. Таким образом, заработок составит 7-10 тыс. грн.

Подобная система касается медсестер, врачей. Их зарплаты в 1,5-2 раза больше оклада или до семи-девяти тыс. грн.

Указанные суммы - это ниже, чем средняя реальная зарплата в Украине.

Однако в Кабмине говорят, что с 2020 по 2022 год замедлятся темпы роста реальной зарплаты украинцев.