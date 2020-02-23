Резонансна справ: В Укрзалізниці звинуватили у падінні полиці пасажира

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Як повідомлялось раніше, у поїзді «Бердянськ-Київ» на пенсіонерку впала верхня полиця з пасажирам, в результати чого жінка отримала важкі травми – зокрема, перелом хребта. В Укрзалізниці відреагували на даний випадок. Про це NNS повідомляє з посиланням на прес-службу відомства.

В Укрзалізниці заявили, що травмування пасажирки сталося внаслідок неналежного закріплення іншим пасажиром верхньої полиці

«Пасажир, який подорожував 13 лютого 2020 року поїздом № 116 Київ — Бердянськ неналежним чином закріпив свою полицю та впав на пасажирку, що знаходилася знизу. Усі полиці вагону поїзда були у справному стані. Перед посадкою пасажирів провідники розклали й закріпили полиці, у тому числі спеціальними ременями для додаткової фіксації.

Місця, на яких стався інцидент, було одразу обстежено. Жодних пошкоджень полиці та кронштейнів, на яких вона тримається, не виявлено. За фактом інциденту складено відповідний акт і проведено фотофіксацію всіх елементів.

Для постраждалої викликали швидку на найближчу станцію — ім. Тараса Шевченка. Однак у той момент від госпіталізації жінка відмовилася. Акт про нещасний випадок був складений і виданий пасажирці у встановленому порядку. За фактом інциденту проводиться службове розслідування.

Нагадаємо, що квиток на поїзд є страховим полісом, який підтверджує страхування пасажира. У разі настання страхового випадку пасажир має звернутися до страхової компанії, що вказана у квитку. Для звернення до страхової компанії пасажир також має отримати від перевізника акт про нещасний випадок», - йдеться в повідомленні.