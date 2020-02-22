Евакуйовані з Уханя показали умови проживання в Нових Санжарах (відео)

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На відео видно старі ліжка та меблі, душ, який б'ється струмом, а також двері, у яких немає замку, хоча ключ від замку є. Евакуйовані з Китаю українці показали, в яких умовах живуть у Нових Санжарах Полтавської області.

Сторіс в Інстаграмі із зображенням кімнати, в якій проживають евакуйовані з Китаю українці, показала одна з учасниць подій Олександра Волкова.

«Що, що? Ось це наша кімната. Ось цей душ відп*здив мене струмом. А ось ці двері не закриваються просто. Що з ними? Допоможіть!!»

- емоційно і з гумором описала свою кімнату дівчина.

На відео видно старі ліжка та меблі, душ, який б'ється струмом, а також двері, у яких немає замку, хоча ключ від замку є. Увага, на відео присутня нецензурна лексика!

Тим часом ще один українець, евакуйований з Китаю, показав, чим годують у медичному центрі. Його сніданок був схожий на меню з громадської радянської їдальні.

Так, на сніданок українцям, які перебувають в обсервації, принесли натертий буряк, зварене яйце, хліб з маслом і сік. Гарнір складався з сардельки і вареної гречки.

Микита Тюрьев в ефірі телеканалу “НАШ” розповів, що в його кімнаті є два ліжка, холодильник, кондиціонер, нова постільна білизна, а у ванній – гаряча вода. За його словами, евакуйованим також надали медичні маски, зубну щітку і пасту.

Тюрьев додав, що всіх евакуйованих влаштували «в принципі непогано».

Також він сказав, що співробітники санаторію не проводили інструктаж з тими, хто перебуватиме в обсервації, але видали їм відповідні буклети.