Верховна Рада ухвалила рішення щодо Кузьми Скрябіна

Завантажте мобільний додаток сайту

Верховна Рада підтримала ініціативу про присвоєння музиканту Андрію Кузьменку (Кузьмі Скрябіну) звання народного артиста посмертно. Про це NNS повідомляє з посиланням на Радіо Свобода.

Згідно інформації, отриманої NNS , 260 народних депутатів підтримали запит свого колеги Павла Мельника до президента про присвоєння звання Кузьмі Скрябіну та іншим видатним діячам України, які за життя не отримали «народного артиста».

Мельник пропонує президенту України внести зміни до відповідного указу, що дозволить присвоювати почесні звання посмертно.

Нагадаємо, Андрій Кузьменко був музикантом, ведучим, продюсером, автором прози та лідером гурту «Скрябін». 2 лютого 2015 року він загинув у дорожньо-транспортній аварії на трасі Кривий Ріг – Кіровоград.