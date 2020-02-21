"Миротворець" має намір внести "борців" з короновірусом до своєї бази

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Як стало відомо NNS, усі виявлені провокатори і організатори акцій проти надання допомоги нашим співгромадянам, які повернулися з Китаю будуть занесені у «чистилище» сайту «Миротворець», про це інформує Еспросо з посиланням на Twitter «Миротворця».

«Всі виявлені провокатори і організатори акцій проти надання допомоги нашим співгромадянам, які повернулися сьогодні з Китаю, будуть занесені у «Чистилище» сайту «Миротворець». Суспільство має знати їх в обличчя. Просимо ЗМІ долучитися до виявлення тих, хто цілеспрямовано підбурює людей до скоєння цього злочину», — йдеться у повідомленні.

Пізніше у Twitter «Миротворця» зявився ще один допис стосовно акцій протесту у Нових Санжарах:

«ЖОДЕН «БОРЕЦЬ» З КОРОНОВІРУСОМ ПІД ПОЛТАВОЮ НЕ БУВ У ЗАХИСНІЙ МАСЦІ А нам потрібно ідентифікувати цих характерно одягнутих переляканих за своїх дітей і онуків «місцевих мешканців». Ви ж знаєте, що на новосанжарівщині саме так одягаються всі місцеві жителі».

Нагадаємо, жителі селища міського типу Нові Санжари у Полтавській області протестують проти завезення до них евакуйованих із Китаю людей, вони перекрили дорогу й палили шини, а також вступили у сутички з поліцейськими. Поліція розпочала два кримінальні провадження за фактом заворушень у Нових Санжарах.