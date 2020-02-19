В общественном транспорте хотят запретить слушать музыку. Озвучена сумма штрафа

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В украинских маршрутках и прочем общественном транспорте хотят запретить крутить во всеуслышанье любую музыку. Нарушителей – как перевозчиков так и пассажиров – планируют наказывать штрафами в размере от 850 до 1700 грн.

Такую норму предлагают ввести три нардепа, которые на днях зарегистрировали в Верховной Раде соответствующий законопроект.

Какие изменения грядут в случае принятия законопроекта, NNS узнал из интервью с соавтором законопроекта, нардепа Натальи Пипа, сайту "Сегодня".

"Честно говоря, изменить ситуацию хотелось давно, еще когда я не была депутатом, – говорит Наталья Пипа. – Например, во Львове раздражало то, что каждый включал, что и как хотел, музыка играла на весь салон. Иногда сама предлагала таким людям наушники. Кстати, такая обстановка отвлекает водителя от дороги. Был случай, когда я уже была готова вызывать полицию. Вместе с коллегами подали в Верховную Раду два подобных законопроекта. Последний предлагает ввести административную ответственность за нарушение предлагаемых норм. Например, если в салоне происходящее не устраивает хотя бы одного человека, то поездка должна совершаться без музыки".

По словам Пипы, в соцсетях она провела собственный небольшой опрос.