Учебный год продлят: Что ждет учеников

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В Украине школьникам будут продлевать учебный год, чтобы компенсировать время, пропущенное ими из-за карантина. Данную норму содержит новый закон, который должен подписать президент Владимир Зеленский.

Об NNS узнал от народного депутата от фракции "Слуга народа", член парламентского комитета по вопросам образования Юлия Гришина, комментируя окончание карантина в ряде украинских школ.

Гришина напомнила, что, согласно нынешнему закону об общем среднем образовании, учебный год в школах, независимо от подчинения и форм собственности, начинается в День знаний 1 сентября и оканчивается не позже 1 июля. Длительность учебного дня, недели, перерывов, полностью регламентируется самим учреждением среднего образования в рамках времени, предусмотренного образовательной программой.

"Добавляется отдельно в законодательстве, что организация учебного процесса не должна приводить к перегрузке учеников и должна обеспечивать безопасные и безвредные условия получения образования", – отметила она.

Также нардеп добавила, что новый закон об общем среднем образовании сейчас находится на подписи у президента.

"Там ничего коренным образом не меняется. Разве что хочу обратить ваше внимание, что если старый закон устанавливает только рамки – 1 сентября и 1 июля, то в новом законодательстве уже установлено, что кроме этого промежутка с 1 сентября по 1 июля, устанавливается количество обязательных учебных дней – 175", – рассказала Гришина.