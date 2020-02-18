Кодирование каналов. Что сейчас смотрят украинцы

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После кодирования спутникового сигнала украинскими медиагруппами 28 января 2020 года весомая часть наших соотечественников отдали предпочтение бесплатному телевидению. Об этом свидетельствуют предварительные данные трехнедельного периода.

Также NNS сообщает, ссылаясь на UBR.ua, что многие украинцы выбрали эфирный способ телесмотрения, но это ненадолго.

У спутниковых ТВ-провайдеров – зимняя "жатва"

Первоначально все четыре медиагруппы намеревались закодировать часть своих телеканалов для бесплатных "тарелок" 20 января. 1+1 media, StarLightMedia, Inter Media Group и "Медиа Группа Украина" решили отложить кодировку на восемь дней. Оказалось, что наши телезрители не готовы, хотя их и предупреждали еще с лета прошлого года.

У двух официальных спутниковых телепровайдеров, Viasat и Xtra TV, начались настолько урожайные дни, что их телефонные линии "перегрелись". Первая из указанных компаний даже сообщила 15 января, что получает от взволнованных украинцев до 20 тыс. звонков в день. Это в сотни раз больше, чем поступало на "горячую линию" в обычные периоды. В регионах к мастерам по настройке спутникового приема выстраивались длинные очереди желающих.

Однако пока оба провайдера не раскрыли, сколько же они наподключали в результате кодировки. В компании Viasat UBR.ua сообщили, что количество подключений к услуге спутникового телевидения увеличилось в разы. Особенно большой спрос был в первые недели после 28 января.

"Сейчас, учитывая то, что с момента кодирования прошло около трех недель, уровень подключений остается стабильным, отклонение от плановых показателей находится на уровне 15%",

подчеркнули в пресс-службе провайдера спутникового ТВ, "родственного" 1+1 media.

В Viasat отметили, что значительная часть абонентов, до кодирования пользовавшаяся спутником, все еще находится в процессе выбора способа просмотра ставших платными каналов. Об этом свидетельствуют многочисленные запросы в точках продаж и в колл-центре. Поэтому говорить о результатах еще рано, заявили в компании, абонбаза которой превысила 200 тыс. В Xtra TV на момент публикации материала на запрос редакции UBR.ua не ответили.

Эфирное цифровое ТВ стало популярней

Руководитель департамента прикладных исследований StarLightMedia Орест Билоскурский рассказал о значительном увеличении числа зрителей эфирного цифрового телевидения (Т2). К кабельным ТВ-сетям подключилось ничтожно мало – меньше 1% домохозяйств.

"Пока доминирует миграция на Т2, но от этого вида телесмотрения не сильно отстает OTT/IPTV. Дальше, при насыщении сегмента Т2, в лидеры выйдет именно OTT/IPTV",

– подчеркнул он в комментарии для UBR.ua. При этом отметив, что для полной картины нужно дождаться статистики от провайдеров спутникового телевидения по итогам февраля.

После 28 января 2020-го около 15% домохозяйств (около 572 тыс.) выбрали как новый дополнительный вид телесмотрения еще и Т2. Но, отметил эксперт, спутник все равно остался в лидерах, потому что среди тех, кто подключил себе эфирное ТВ, доля телесмотрения составила лишь 10%. Интернет-телевидение выбрали почти 118 тыс. домохозяйств, свидетельствуют данные StarLightMedia.

По оценкам медиаэксперта Александра Глущенко, в январе-феврале львиная доля мигрирующей телеаудитории досталась Т2. "В зонах уверенного приема потребители выбрали именно цифровое эфирное ТВ. Причина банальна – отсутствие абонентской платы", – объяснил он.

Какое-то время в таких домохозяйствах будут использоваться параллельно два приемника, эфирный и спутниковый.

"Победит пульт, который будет давать доступ к привычному линейному контенту", – предположил медиаэксперт.

Он отметил одно несомненное преимущество Т2 – потребитель, отказавшись от спутниковой технологии приема, автоматически выпадает из сферы влияния российских открытых телеканалов. Но есть и минус – в большинстве случаев старое оборудование не подходит. Чтобы эфирное цифровое ТВ хорошо работало, нужно озаботиться мачтой, внешней эфирной антенной, возможно – усилителем и новой кабельной разводкой. "По деньгам может получиться, как приличный срок просмотра платного провайдера, и не нужно городить антенно-фидерное хозяйство", – подчеркнул Александр Глущенко.

Куда еще перейдут украинские телезрители

Период миграции потребителей спутникового сигнала в разные технологии – это не быстрый процесс. Он займет как минимум год, предположил медиаэксперт. Александр Глущенко отметил, что только к 2021 году можно будет получить полноценную статистику и оценить ситуацию, куда и сколько ушло телезрителей и какая технология победила в их домохозяйстве.

"Старт нового сезона на ведущих телевизионных телеканалах страны активизирует переход зрителей на другие типы приема", – подчеркнул Орест Билоскурский.

Таким образом, миграция и выбор нового способа телесмотрения среди украинских зрителей далеко не закончены. И этот процесс может принести еще немало сюрпризов как участникам рынка, так и наблюдателям.