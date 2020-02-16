Украинцев оставят без телевидения

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С 29 февраля 2020 года на спутнике будут закодированы еще несколько украинских телеканалов. Об этом предупредила компания 1+1 media. Она закодирует ряд телеканалов, не входящих в эту медиагруппу, – MusicBox, "Кус-Кус", "36.6", "Дача" и "Эпоха", сообщила "Телекритика".

Закодированный сигнал указанных каналов будет транслироваться на спутник Astra 4A через наземную станцию 1+1 media.

В прошлом месяце, 29 января 2020 года четыре украинские медиагруппы закодировали спутниковый сигнал таких телеканалов:

"1+1", "2+2", ТЕТ, "ПлюсПлюс", "Бигуди (1+1 media);

СТБ, ICTV, "Новый канал", М1, М2, "Оце" (StarLightMedia);

"Интер", НТН, К1, К2, "Мега", "Пиксель", Zoom, "Enter-фильм" (Inter Media Group);

"Украина", "НЛО TV", "Индиго TV ("Медиа Группа Украина").

О предстоящем кодировании спутниковых телеканалов отечественные медиагруппы предупреждали еще с середины прошлого года. Изначально оно планировалось на 20 января 2020 года. Но далеко не все пользователи успели подготовиться, и это вызвало ажиотажный спрос на услуги двух спутниковых провайдеров, Viasat и Xtra TV (входят в 1+1 media и "Медиа Группу Украина" соответственно). Из-за этого блокировка была отложена на восемь дней.