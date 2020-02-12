Кабмін виділив 2,2 млрд на надбавки для вчителів

Завантажте мобільний додаток сайту

Кабінет Міністрів України виділив 2,2 млрд гривень на надбавки до зарплати вчителям. Про це NNS повідомляє з посиланням на прес-службу уряду.

Згідно інформації, отриманої NNS , Уряд направив додатково 2,2 млрд гривень для виплати заробітних плат вчителям.

«Так, виплата коштів педагогам вперше здійснюватиметься з розрахунку реального кількості учнів, а не за минулорічними даними», - йдеться в повідомленні.

Рішення було прийнято на засіданні Кабміну в середу 12 лютого. На засіданні міністр науки і освіти Новосад Ганна зазначила, що виплати не вплинуть на ставку вчителів, але будуть спрямовані на надбавки та премії педагогам.

Виділення коштів дасть змогу збільшити бюджети міст обласного значення на 934 млн гривень, районні - на 588 млн гривень, об'єднаних територіальних громад - 712 млн гривень. Новосад додала, що уряд має намір збільшувати вчителям базові ставки для уникнення маніпуляцій місцевою владою.