Україна підписала безвіз ще з однією країною

12 лют. 2020
126

Завантажте мобільний додаток сайту

Україна запроваджує безвізовий режим ще з однією країною світу. Про це NNS повідомляє з посиланням на телеграм прем’єр-міністра Олексія Гончарука.

Згідно інформації, отриманої NNS , це Маршаллові острови. Повідомляється, що громадяни України та Маршаллових островів зможуть подорожувати цими країнами без віз терміном до 90 днів протягом 180 днів. Раніше на Маршаллові острови можна було потрапити з візою США.

Нижче наведено список безвізових держав для українців, а також нюанси перетину кордонів інших країн.

Безвізові країни для українців

Країни, куди громадяни України можуть поїхати без візи, маючи з собою чинний закордонний паспорт:

  • Азербайджан (до 90 днів)
  • Албанія (до 90 днів)
  • Антигуа і Барбуда (до 30 днів)
  • Аргентина (до 90 днів)
  • Барбадос (до 28 днів)
  • Білорусь (до 90 днів)
  • Боснія і Герцеговина (до 30 днів)
  • Бразилія (до 90 днів)
  • Бруней (до 30 днів)
  • Вануату (до 30 днів)
  • Вірменія
  • Гаїті (до 90 днів)
  • Гватемала (до 90 днів)
  • Гондурас (до 90 днів)
  • Гонконг (до 14 днів)
  • Грузія
  • Домініка (до 21 дня)
  • Домініканська Республіка
  • Еквадор (до 90 днів)
  • Ізраїль (до 90 днів)
  • Індонезія (до 30 днів) офіційно з квітня 2016 року
  • Казахстан (до 90 днів)
  • Киргизстан (до 90 днів)
  • Коста-Рика (до 90 днів) з грудня 2016 року
  • Македонія (до 90 днів)
  • Малайзія (до 30 днів)
  • Маршаллові Острови (до 90 днів).
  • Мікронезія (до 30 днів)
  • Молдова
  • Монголія (до 90 днів)
  • Намібія (до 90 днів)
  • Нікарагуа (до 90 днів)
  • Ніуе (до 30 днів)
  • Об’єднані Арабські Емірати (з 31 грудня 2017 року з закордонним паспортом (біометричним або старого зразка) до 30 днів)
  • Острови Кука (до 31 дня)
  • Панама (до 90 днів)
  • Парагвай (до 90 днів)
  • Перу (до 183 днів)
  • Росія (до 90 днів)
  • Сальвадор (до 90 днів)
  • Самоа (до 60 днів)
  • Свазіленд (до 30 днів)
  • Сейшельські острови (до 90 днів)
  • Сент-Вінсент і Гренадини (до 30 днів)
  • Сент-Кіттс і Невіс (до 90 днів) з 27 січня 2017 року
  • Сербія (до 30 днів)
  • Таджикистан (до 90 днів)
  • Туніс (до 30 днів, за наявності туристичного ваучера)
  • Туреччина (до  90 днів)
  • Узбекистан (до 90 днів)
  • Фіджі (до 120 днів)
  • Чилі (до 90 днів, угода про безвізовий режим набула чинності 21 жовтня 2015 року)
  • Чорногорія (до 90 днів)
  • Шпіцберген (де-юре безвізово, але потрапити на острів без транзиту по Норвегії доволі складно)
  • Ямайка (до 30 днів)
  • Ян-Маєн (де-юре безвізово, але потрапити на острів без транзиту по Норвегії доволі складно)

Безвізові невизнані та частково визнані території:

  • Нагірний Карабах
  • Південна Осетія (легальний в’їзд за наявності дозволу органів Грузії і з напрямку Ґорійського муніципалітету)
  • Придністров’я
  • Північний Кіпр

Безвізовий транзит можливий у таких країнах:

  • Великобританія (з 1 грудня 2014 транзит без візи (TWOV) можливий за наявності у паспорті дійсних віз США або Канади, Австралії чи Нової Зеландії та авіаквитків до котроїсь з цих країн)
  • Китай (до 72 годин при авіатранзиті через Пекін, Гуанчжоу, Шанхай, Ханчжоу, Сіань, Чунцін, Ченду, Далянь, Тяньцзінь, Ухань, Сіань, Сямень, Ґуйлінь, Куньмін, Шеньян)
  • Оновлено. З 30 січня 2016 року громадяни України можуть перебувати на території Шанхаю, провінцій Цзянсу і Чжецзян, розташованих в дельті річки Янцзи, впродовж 144 годин без необхідності оформляти китайську візу. (mps.gov.cn)
  • Південна Корея (до 30 днів за наявності у паспорті дійсних віз США, Канади, Австралії чи Нової Зеландії та авіаквитків до котроїсь з цих країн)
  • Сингапур (до 96 годин)

Країни, в яких можна отримати візу в аеропорту (Visa on arrival – VOA)

  • Аоминь (Макао) (до 30 днів)
  • Бангладеш (до 30 днів)
  • Болівія (в аеропорту, до 90 днів, 52$)
  • Гамбія (для тих, хто прибув чартерним рейсом, наприклад Rainbow Tours)
  • Гренада
  • Джибуті (90$)
  • Гвінея-Бісау (до 90 днів)
  • Єгипет (можливе оформлення візи у аеропортах Sharm El Sheik (SSH), Saint Catherine (SKV) чи Taba (TCP))
  • Замбія (до 90 днів, 50$)
  • Іран (до 30 днів)
  • Йорданія
  • Катар (безкоштовно, до 30 днів)
  • Кабо-Верде (25€)
  • Коморські острови (50$)
  • Лаос
  • Ліван
  • Маврикій
  • Мавританія
  • Мадагаскар
  • Мальдіви
  • Мозамбік
  • Непал
  • Палау (до 30 днів, 50$)
  • Руанда (з 1 січня 2018 року до 30 днів)
  • Сенегал (до 3 місяців в аеропорту Dakar (DKR))
  • Сент-Вінсент і Гренадини
  • Сент-Люсія (до 6 тижнів)
  • Сомалі
  • Східний Тимор
  • Таїланд (до 15 днів з 27.09.2016 ціна 60$)
  • Танзанія
  • Того
  • Тонга
  • Тувалу (до 1 місяця)
  • Уганда (100$)
  • Шрі-Ланка (до 30 днів)

Країни, для відвідування яких необхідна електронна віза

Країни, візи в які можна отримати через Інтернет або поштою, без поїздки в посольство:

  • Австралія (дозвіл на отримання візи в аеропорту прибуття потрібно оформити напередодні через Інтернет)
  • Бутан (туроператор має надіслати заявку в департамент туризму за 2,5 місяці до в’їзду)
  • В’єтнам (потрібно мати лист-запрошення, візу видають в аеропорту)
  • Гана
  • Ефіопія
  • Зімбабве
  • Індія (дозвіл на отримання візи в аеропорту прибуття потрібно оформити заздалегідь через Інтернет)
  • Камбоджа
  • Кіпр
  • Кенія
  • Кувейт
  • Мексика (потрібно заповнити електронну форму онлайн)
  • Оман
  • Пакистан (лише для бізнес подорожей з листом-рекомендацією з Пакистану)
  • Сан-Томе і Принсіпі
  • Сингапур
  • Сирія (до 15 днів)
  • Суринам

Країни, в які можна поїхати після запровадження безвізового режиму з ЄС

11 червня почав діяти безвізовий режим між Україною та ЄС.

Тепер громадяни України, які є власниками біометричного закордонного паспорта можуть в’їжджати без віз до усіх держав-членів ЄС (за винятком Великобританії та Ірландії), а також до 4 держав-асоційованих учасниць Шенгенської угоди: Ісландії, Ліхтенштейну, Норвегії та Швейцарії.

Отже, отримання візи не вимагатиметься під час поїздок до таких держав: Австрія, Бельгія, Греція, Данія, Естонія, Ісландія, Іспанія, Італія, Латвія, Литва, Ліхтенштейн, Люксембург, Мальта, Нідерланди, Німеччина, Норвегія, Польща, Португалія, Словаччина, Словенія, Угорщина, Фінляндія, Франція, Чехія, Швейцарія, Швеція.

Також без візи можна відвідати Болгарію, Республіку Кіпр, Румунію та Хорватію.

Країни для в’їзду з шенгенською візою

Згідно з Шенгенським договором, шенгенська віза дає право пересуватися по всій Шенгенській зоні (до 90 днів за останні 180 днів). Шенгенська віза дійсна на території всіх перелічених нижче країн.

  • Австрія
  • Андорра
  • Бельгія
  • Греція
  • Данія
  • Естонія
  • Ісландія
  • Іспанія
  • Італія
  • Латвія
  • Литва
  • Ліхтенштейн
  • Люксембург
  • Мальта
  • Монако
  • Нідерланди
  • Німеччина
  • Норвегія
  • Польща
  • Португалія
  • Словаччина
  • Словенія
  • Угорщина
  • Фінляндія
  • Франція
  • Чехія
  • Швейцарія
  • Швеція
  • Хорватія
  • Болгарія
  • Румунія

Також з багаторазовою шенгенською візою можна відвідати деякі інші країни та острови:

  • Коста-Рика (до 30 днів)
  • Беліз (до 90 днів)

З 2014 року з мультишенгеном можна відвідати Карибську частину королівства Нідерландів:

  • Аруба
  • Кюрасао
  • Сінт-Мартен
  • Бонайре, Саба, Сінт-Естатіус

Країни для в’їзду з візою США

З візою Сполучених Штатів Америки можна відвідати країни:

  • Бермудські острови
  • Беліз (віза по прибуттю)
  • Коста-Рика (можна і з шенгеном)
  • Маріанські острови
  • Мексика
  • Пуерто-Рико
  • Теркс і Кайкос
  • Північні Маріанські острови

Країни для в’їзду з візою Великобританії

З візою Великобританії можна відвідати країни:

  • Ангілья
  • Бермудські острови
  • Гібралтар
  • Ірландія
  • Теркс і Кайкос
Автор: Администратор

NNS - Національна служба новин. Останні події в Україні та світі

×

Поширюючи у соцмережах, ви допомогаєте нам!