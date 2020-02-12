Україна підписала безвіз ще з однією країною

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Україна запроваджує безвізовий режим ще з однією країною світу. Про це NNS повідомляє з посиланням на телеграм прем’єр-міністра Олексія Гончарука.

Згідно інформації, отриманої NNS , це Маршаллові острови. Повідомляється, що громадяни України та Маршаллових островів зможуть подорожувати цими країнами без віз терміном до 90 днів протягом 180 днів. Раніше на Маршаллові острови можна було потрапити з візою США.

Нижче наведено список безвізових держав для українців, а також нюанси перетину кордонів інших країн.

Безвізові країни для українців

Країни, куди громадяни України можуть поїхати без візи, маючи з собою чинний закордонний паспорт:

Азербайджан (до 90 днів)

Албанія (до 90 днів)

Антигуа і Барбуда (до 30 днів)

Аргентина (до 90 днів)

Барбадос (до 28 днів)

Білорусь (до 90 днів)

Боснія і Герцеговина (до 30 днів)

Бразилія (до 90 днів)

Бруней (до 30 днів)

Вануату (до 30 днів)

Вірменія

Гаїті (до 90 днів)

Гватемала (до 90 днів)

Гондурас (до 90 днів)

Гонконг (до 14 днів)

Грузія

Домініка (до 21 дня)

Домініканська Республіка

Еквадор (до 90 днів)

Ізраїль (до 90 днів)

Індонезія (до 30 днів) офіційно з квітня 2016 року

Казахстан (до 90 днів)

Киргизстан (до 90 днів)

Коста-Рика (до 90 днів) з грудня 2016 року

Македонія (до 90 днів)

Малайзія (до 30 днів)

Маршаллові Острови (до 90 днів).

Мікронезія (до 30 днів)

Молдова

Монголія (до 90 днів)

Намібія (до 90 днів)

Нікарагуа (до 90 днів)

Ніуе (до 30 днів)

Об’єднані Арабські Емірати (з 31 грудня 2017 року з закордонним паспортом (біометричним або старого зразка) до 30 днів)

Острови Кука (до 31 дня)

Панама (до 90 днів)

Парагвай (до 90 днів)

Перу (до 183 днів)

Росія (до 90 днів)

Сальвадор (до 90 днів)

Самоа (до 60 днів)

Свазіленд (до 30 днів)

Сейшельські острови (до 90 днів)

Сент-Вінсент і Гренадини (до 30 днів)

Сент-Кіттс і Невіс (до 90 днів) з 27 січня 2017 року

Сербія (до 30 днів)

Таджикистан (до 90 днів)

Туніс (до 30 днів, за наявності туристичного ваучера)

Туреччина (до 90 днів)

Узбекистан (до 90 днів)

Фіджі (до 120 днів)

Чилі (до 90 днів, угода про безвізовий режим набула чинності 21 жовтня 2015 року)

Чорногорія (до 90 днів)

Шпіцберген (де-юре безвізово, але потрапити на острів без транзиту по Норвегії доволі складно)

Ямайка (до 30 днів)

Ян-Маєн (де-юре безвізово, але потрапити на острів без транзиту по Норвегії доволі складно)

Безвізові невизнані та частково визнані території:

Нагірний Карабах

Південна Осетія (легальний в’їзд за наявності дозволу органів Грузії і з напрямку Ґорійського муніципалітету)

Придністров’я

Північний Кіпр

Безвізовий транзит можливий у таких країнах:

Великобританія (з 1 грудня 2014 транзит без візи (TWOV) можливий за наявності у паспорті дійсних віз США або Канади, Австралії чи Нової Зеландії та авіаквитків до котроїсь з цих країн)

Китай (до 72 годин при авіатранзиті через Пекін, Гуанчжоу, Шанхай, Ханчжоу, Сіань, Чунцін, Ченду, Далянь, Тяньцзінь, Ухань, Сіань, Сямень, Ґуйлінь, Куньмін, Шеньян)

Оновлено. З 30 січня 2016 року громадяни України можуть перебувати на території Шанхаю, провінцій Цзянсу і Чжецзян, розташованих в дельті річки Янцзи, впродовж 144 годин без необхідності оформляти китайську візу. (mps.gov.cn)

Південна Корея (до 30 днів за наявності у паспорті дійсних віз США, Канади, Австралії чи Нової Зеландії та авіаквитків до котроїсь з цих країн)

Сингапур (до 96 годин)

Країни, в яких можна отримати візу в аеропорту (Visa on arrival – VOA)

Аоминь (Макао) (до 30 днів)

Бангладеш (до 30 днів)

Болівія (в аеропорту, до 90 днів, 52$)

Гамбія (для тих, хто прибув чартерним рейсом, наприклад Rainbow Tours)

Гренада

Джибуті (90$)

Гвінея-Бісау (до 90 днів)

Єгипет (можливе оформлення візи у аеропортах Sharm El Sheik (SSH), Saint Catherine (SKV) чи Taba (TCP))

Замбія (до 90 днів, 50$)

Іран (до 30 днів)

Йорданія

Катар (безкоштовно, до 30 днів)

Кабо-Верде (25€)

Коморські острови (50$)

Лаос

Ліван

Маврикій

Мавританія

Мадагаскар

Мальдіви

Мозамбік

Непал

Палау (до 30 днів, 50$)

Руанда (з 1 січня 2018 року до 30 днів)

Сенегал (до 3 місяців в аеропорту Dakar (DKR))

Сент-Вінсент і Гренадини

Сент-Люсія (до 6 тижнів)

Сомалі

Східний Тимор

Таїланд (до 15 днів з 27.09.2016 ціна 60$)

Танзанія

Того

Тонга

Тувалу (до 1 місяця)

Уганда (100$)

Шрі-Ланка (до 30 днів)

Країни, для відвідування яких необхідна електронна віза

Країни, візи в які можна отримати через Інтернет або поштою, без поїздки в посольство:

Австралія (дозвіл на отримання візи в аеропорту прибуття потрібно оформити напередодні через Інтернет)

Бутан (туроператор має надіслати заявку в департамент туризму за 2,5 місяці до в’їзду)

В’єтнам (потрібно мати лист-запрошення, візу видають в аеропорту)

Гана

Ефіопія

Зімбабве

Індія (дозвіл на отримання візи в аеропорту прибуття потрібно оформити заздалегідь через Інтернет)

Камбоджа

Кіпр

Кенія

Кувейт

Мексика (потрібно заповнити електронну форму онлайн)

Оман

Пакистан (лише для бізнес подорожей з листом-рекомендацією з Пакистану)

Сан-Томе і Принсіпі

Сингапур

Сирія (до 15 днів)

Суринам

Країни, в які можна поїхати після запровадження безвізового режиму з ЄС

11 червня почав діяти безвізовий режим між Україною та ЄС.

Тепер громадяни України, які є власниками біометричного закордонного паспорта можуть в’їжджати без віз до усіх держав-членів ЄС (за винятком Великобританії та Ірландії), а також до 4 держав-асоційованих учасниць Шенгенської угоди: Ісландії, Ліхтенштейну, Норвегії та Швейцарії.

Отже, отримання візи не вимагатиметься під час поїздок до таких держав: Австрія, Бельгія, Греція, Данія, Естонія, Ісландія, Іспанія, Італія, Латвія, Литва, Ліхтенштейн, Люксембург, Мальта, Нідерланди, Німеччина, Норвегія, Польща, Португалія, Словаччина, Словенія, Угорщина, Фінляндія, Франція, Чехія, Швейцарія, Швеція.

Також без візи можна відвідати Болгарію, Республіку Кіпр, Румунію та Хорватію.

Країни для в’їзду з шенгенською візою

Згідно з Шенгенським договором, шенгенська віза дає право пересуватися по всій Шенгенській зоні (до 90 днів за останні 180 днів). Шенгенська віза дійсна на території всіх перелічених нижче країн.

Австрія

Андорра

Бельгія

Греція

Данія

Естонія

Ісландія

Іспанія

Італія

Латвія

Литва

Ліхтенштейн

Люксембург

Мальта

Монако

Нідерланди

Німеччина

Норвегія

Польща

Португалія

Словаччина

Словенія

Угорщина

Фінляндія

Франція

Чехія

Швейцарія

Швеція

Хорватія

Болгарія

Румунія

Також з багаторазовою шенгенською візою можна відвідати деякі інші країни та острови:

Коста-Рика (до 30 днів)

Беліз (до 90 днів)

З 2014 року з мультишенгеном можна відвідати Карибську частину королівства Нідерландів:

Аруба

Кюрасао

Сінт-Мартен

Бонайре, Саба, Сінт-Естатіус

Країни для в’їзду з візою США

З візою Сполучених Штатів Америки можна відвідати країни:

Бермудські острови

Беліз (віза по прибуттю)

Коста-Рика (можна і з шенгеном)

Маріанські острови

Мексика

Пуерто-Рико

Теркс і Кайкос

Північні Маріанські острови

Країни для в’їзду з візою Великобританії

З візою Великобританії можна відвідати країни: