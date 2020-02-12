Україна підписала безвіз ще з однією країною

- 12 лют. 2020
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Україна запроваджує безвізовий режим ще з однією країною світу. Про це NNS повідомляє з посиланням на телеграм прем’єр-міністра Олексія Гончарука.
Згідно інформації, отриманої NNS , це Маршаллові острови. Повідомляється, що громадяни України та Маршаллових островів зможуть подорожувати цими країнами без віз терміном до 90 днів протягом 180 днів. Раніше на Маршаллові острови можна було потрапити з візою США.
Нижче наведено список безвізових держав для українців, а також нюанси перетину кордонів інших країн.
Безвізові країни для українців
Країни, куди громадяни України можуть поїхати без візи, маючи з собою чинний закордонний паспорт:
- Азербайджан (до 90 днів)
- Албанія (до 90 днів)
- Антигуа і Барбуда (до 30 днів)
- Аргентина (до 90 днів)
- Барбадос (до 28 днів)
- Білорусь (до 90 днів)
- Боснія і Герцеговина (до 30 днів)
- Бразилія (до 90 днів)
- Бруней (до 30 днів)
- Вануату (до 30 днів)
- Вірменія
- Гаїті (до 90 днів)
- Гватемала (до 90 днів)
- Гондурас (до 90 днів)
- Гонконг (до 14 днів)
- Грузія
- Домініка (до 21 дня)
- Домініканська Республіка
- Еквадор (до 90 днів)
- Ізраїль (до 90 днів)
- Індонезія (до 30 днів) офіційно з квітня 2016 року
- Казахстан (до 90 днів)
- Киргизстан (до 90 днів)
- Коста-Рика (до 90 днів) з грудня 2016 року
- Македонія (до 90 днів)
- Малайзія (до 30 днів)
- Маршаллові Острови (до 90 днів).
- Мікронезія (до 30 днів)
- Молдова
- Монголія (до 90 днів)
- Намібія (до 90 днів)
- Нікарагуа (до 90 днів)
- Ніуе (до 30 днів)
- Об’єднані Арабські Емірати (з 31 грудня 2017 року з закордонним паспортом (біометричним або старого зразка) до 30 днів)
- Острови Кука (до 31 дня)
- Панама (до 90 днів)
- Парагвай (до 90 днів)
- Перу (до 183 днів)
- Росія (до 90 днів)
- Сальвадор (до 90 днів)
- Самоа (до 60 днів)
- Свазіленд (до 30 днів)
- Сейшельські острови (до 90 днів)
- Сент-Вінсент і Гренадини (до 30 днів)
- Сент-Кіттс і Невіс (до 90 днів) з 27 січня 2017 року
- Сербія (до 30 днів)
- Таджикистан (до 90 днів)
- Туніс (до 30 днів, за наявності туристичного ваучера)
- Туреччина (до 90 днів)
- Узбекистан (до 90 днів)
- Фіджі (до 120 днів)
- Чилі (до 90 днів, угода про безвізовий режим набула чинності 21 жовтня 2015 року)
- Чорногорія (до 90 днів)
- Шпіцберген (де-юре безвізово, але потрапити на острів без транзиту по Норвегії доволі складно)
- Ямайка (до 30 днів)
- Ян-Маєн (де-юре безвізово, але потрапити на острів без транзиту по Норвегії доволі складно)
Безвізові невизнані та частково визнані території:
- Нагірний Карабах
- Південна Осетія (легальний в’їзд за наявності дозволу органів Грузії і з напрямку Ґорійського муніципалітету)
- Придністров’я
- Північний Кіпр
Безвізовий транзит можливий у таких країнах:
- Великобританія (з 1 грудня 2014 транзит без візи (TWOV) можливий за наявності у паспорті дійсних віз США або Канади, Австралії чи Нової Зеландії та авіаквитків до котроїсь з цих країн)
- Китай (до 72 годин при авіатранзиті через Пекін, Гуанчжоу, Шанхай, Ханчжоу, Сіань, Чунцін, Ченду, Далянь, Тяньцзінь, Ухань, Сіань, Сямень, Ґуйлінь, Куньмін, Шеньян)
- Оновлено. З 30 січня 2016 року громадяни України можуть перебувати на території Шанхаю, провінцій Цзянсу і Чжецзян, розташованих в дельті річки Янцзи, впродовж 144 годин без необхідності оформляти китайську візу. (mps.gov.cn)
- Південна Корея (до 30 днів за наявності у паспорті дійсних віз США, Канади, Австралії чи Нової Зеландії та авіаквитків до котроїсь з цих країн)
- Сингапур (до 96 годин)
Країни, в яких можна отримати візу в аеропорту (Visa on arrival – VOA)
- Аоминь (Макао) (до 30 днів)
- Бангладеш (до 30 днів)
- Болівія (в аеропорту, до 90 днів, 52$)
- Гамбія (для тих, хто прибув чартерним рейсом, наприклад Rainbow Tours)
- Гренада
- Джибуті (90$)
- Гвінея-Бісау (до 90 днів)
- Єгипет (можливе оформлення візи у аеропортах Sharm El Sheik (SSH), Saint Catherine (SKV) чи Taba (TCP))
- Замбія (до 90 днів, 50$)
- Іран (до 30 днів)
- Йорданія
- Катар (безкоштовно, до 30 днів)
- Кабо-Верде (25€)
- Коморські острови (50$)
- Лаос
- Ліван
- Маврикій
- Мавританія
- Мадагаскар
- Мальдіви
- Мозамбік
- Непал
- Палау (до 30 днів, 50$)
- Руанда (з 1 січня 2018 року до 30 днів)
- Сенегал (до 3 місяців в аеропорту Dakar (DKR))
- Сент-Вінсент і Гренадини
- Сент-Люсія (до 6 тижнів)
- Сомалі
- Східний Тимор
- Таїланд (до 15 днів з 27.09.2016 ціна 60$)
- Танзанія
- Того
- Тонга
- Тувалу (до 1 місяця)
- Уганда (100$)
- Шрі-Ланка (до 30 днів)
Країни, для відвідування яких необхідна електронна віза
Країни, візи в які можна отримати через Інтернет або поштою, без поїздки в посольство:
- Австралія (дозвіл на отримання візи в аеропорту прибуття потрібно оформити напередодні через Інтернет)
- Бутан (туроператор має надіслати заявку в департамент туризму за 2,5 місяці до в’їзду)
- В’єтнам (потрібно мати лист-запрошення, візу видають в аеропорту)
- Гана
- Ефіопія
- Зімбабве
- Індія (дозвіл на отримання візи в аеропорту прибуття потрібно оформити заздалегідь через Інтернет)
- Камбоджа
- Кіпр
- Кенія
- Кувейт
- Мексика (потрібно заповнити електронну форму онлайн)
- Оман
- Пакистан (лише для бізнес подорожей з листом-рекомендацією з Пакистану)
- Сан-Томе і Принсіпі
- Сингапур
- Сирія (до 15 днів)
- Суринам
Країни, в які можна поїхати після запровадження безвізового режиму з ЄС
11 червня почав діяти безвізовий режим між Україною та ЄС.
Тепер громадяни України, які є власниками біометричного закордонного паспорта можуть в’їжджати без віз до усіх держав-членів ЄС (за винятком Великобританії та Ірландії), а також до 4 держав-асоційованих учасниць Шенгенської угоди: Ісландії, Ліхтенштейну, Норвегії та Швейцарії.
Отже, отримання візи не вимагатиметься під час поїздок до таких держав: Австрія, Бельгія, Греція, Данія, Естонія, Ісландія, Іспанія, Італія, Латвія, Литва, Ліхтенштейн, Люксембург, Мальта, Нідерланди, Німеччина, Норвегія, Польща, Португалія, Словаччина, Словенія, Угорщина, Фінляндія, Франція, Чехія, Швейцарія, Швеція.
Також без візи можна відвідати Болгарію, Республіку Кіпр, Румунію та Хорватію.
Країни для в’їзду з шенгенською візою
Згідно з Шенгенським договором, шенгенська віза дає право пересуватися по всій Шенгенській зоні (до 90 днів за останні 180 днів). Шенгенська віза дійсна на території всіх перелічених нижче країн.
- Австрія
- Андорра
- Бельгія
- Греція
- Данія
- Естонія
- Ісландія
- Іспанія
- Італія
- Латвія
- Литва
- Ліхтенштейн
- Люксембург
- Мальта
- Монако
- Нідерланди
- Німеччина
- Норвегія
- Польща
- Португалія
- Словаччина
- Словенія
- Угорщина
- Фінляндія
- Франція
- Чехія
- Швейцарія
- Швеція
- Хорватія
- Болгарія
- Румунія
Також з багаторазовою шенгенською візою можна відвідати деякі інші країни та острови:
- Коста-Рика (до 30 днів)
- Беліз (до 90 днів)
З 2014 року з мультишенгеном можна відвідати Карибську частину королівства Нідерландів:
- Аруба
- Кюрасао
- Сінт-Мартен
- Бонайре, Саба, Сінт-Естатіус
Країни для в’їзду з візою США
З візою Сполучених Штатів Америки можна відвідати країни:
- Бермудські острови
- Беліз (віза по прибуттю)
- Коста-Рика (можна і з шенгеном)
- Маріанські острови
- Мексика
- Пуерто-Рико
- Теркс і Кайкос
- Північні Маріанські острови
Країни для в’їзду з візою Великобританії
З візою Великобританії можна відвідати країни:
- Ангілья
- Бермудські острови
- Гібралтар
- Ірландія
- Теркс і Кайкос
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