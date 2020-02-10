Настоящий свадебный бум ожидают 14 февраля в Украине

- 10 лют. 2020
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Чтобы обслужить всех желающих, рядЗАГСов будут расписывать молодоженов до полуночи. В день Святого Валентина жениться планируют более 1400 пар. Это в два раза больше, чем обычно.
Также NNS узнал от журналистов издания «СЕГОДНЯ», что больше всего молодоженов будет в Днепропетровской области – 172 пары. В столице сыграют в этот день 149 свадеб. В Харьковской области в день Святого Валентина объединят 99 любящих сердец.
А вот в Черниговской, Луганской и Закарпатской областях молодоженов будет совсем немного – 20,15 и 10 пар соответственно.
В этот день в Украине пройдет акція "Любовь вне времени 2020". В каждом регионе Украины в рамках этой акции ряд ЗАГСов будут работать до полуночи.
Полный список таких ЗАГСов можно узнать по ссылке: https://bit.ly/375id5N.
До полуночи 14 февраля смогут пожениться:
- Пары, которым на этот день назначили роспись;
- Пары, у которых уже есть дети, или невеста беременна (заявление можно подать в день росписи, но нужны документы, подтверждающие причину для сокращения термина ожидания);
- Пары, которые выбрали услугу "Брак за сутки".
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