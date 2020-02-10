Настоящий свадебный бум ожидают 14 февраля в Украине

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Чтобы обслужить всех желающих, рядЗАГСов будут расписывать молодоженов до полуночи. В день Святого Валентина жениться планируют более 1400 пар. Это в два раза больше, чем обычно.

Также NNS узнал от журналистов издания «СЕГОДНЯ», что больше всего молодоженов будет в Днепропетровской области – 172 пары. В столице сыграют в этот день 149 свадеб. В Харьковской области в день Святого Валентина объединят 99 любящих сердец.

А вот в Черниговской, Луганской и Закарпатской областях молодоженов будет совсем немного – 20,15 и 10 пар соответственно.

В этот день в Украине пройдет акція "Любовь вне времени 2020". В каждом регионе Украины в рамках этой акции ряд ЗАГСов будут работать до полуночи.

Полный список таких ЗАГСов можно узнать по ссылке: https://bit.ly/375id5N.

До полуночи 14 февраля смогут пожениться: