Медики почали отримувати попередження про скорочення та зниження зарплат (відео)

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Українські лікарні почали отримувати листи-попередження про можливе скорочення персоналу та зниження заробітної плати медикам. Про це NNS повідомляє з посиланням на сюжет Суспільного.

Зокрема, такий лист отримали у лікарні Чернігова. Про нього журналістам розповів начальник управління охорони здоров’я Чернігівської облдержадміністрації Петро Гармаш. Він зазначив, що з 1 квітня 2020 року змінюється система фінансування лікарень, і яким воно буде - поки не відомо. Попередження ж про можливі зміни – це вимога закону.

Медики обурені такими попередженнями і не на жарт схвильовані. Адже у лікарнях і зараз наявний кадровий дефіцит, і нові скорочення боляче вдарять насамперед по пацієнтах. Може статися так, що нікому буде чергувати в нічні зміни біля важких хворих.

Детальніше дивіться в сюжеті.