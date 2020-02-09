Відсьогодні спрощено правила перетину кордону з окупованим Кримом

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З сьогоднішнього дня, 9 лютого, Україна змінює правила перетину адмінмежі з окупованим Кримом для дітей до 16 років. Про це NNS дізналася на офіційному сайті Міністерства з питань окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб.

Згідно інформації, отриманої NNS , підлітки віком з 14 до 16 років зможуть самостійно перетинати КПВВ за наявності паспорту України (ID картки) або паспорту громадянина України для виїзду за кордон та наявності інформації про навчання в Єдиній державній електронній базі з питань освіти, до якої працівники Держприкордонслужби на КПВВ матимуть доступ.

Також спрощена процедура переходу КПВВ з Кримом для дітей до 16 років. Для них в’їзд в Крим (мова про тих, хто виїхав з півострова напередодні і наразі повертається) буде можливим в супроводі лише когось одного з батьків.

Держприкордонслужба наголошує, що до 19.02.2020 в’їзд в Крим відбувається виключно в супроводі двох батьків або за нотаріально посвідченою згодою другого з батьків.

Нагадаємо, що Постанову розроблено Міністерством у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України на виконання цілі 5.3 Програми діяльності Кабінету Міністрів України.