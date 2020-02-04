"Из "Артека" вывозят автобусами!" В Крыму детьми "забиты" все инфекционные отделения

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Большое количество детей, которые отдыхали в лагере "Артек" в аннексированном Крыму, попали в инфекционные больницы якобы из-за вспышки пневмонии.

Свежими данными поделилась в Twitter блогер RoksolanaToday&Крым25%.

"Я с неделю говорю: из "Артека" везут автобусами. По всему Крыму по больницам раскидывают", – написала она, подтвердив свои слова скринами из местного паблика.

Другие жители полуострова также забили тревогу. "Мне уже не один человек написал, что в Симферополе инфекционка переполнена больными пневмонией, в Ялте тоже. Болеют семьями. Людей досрочно выписывают. Нет мест. Много детей из "Артека". Что происходит?" – написал пользователь Илья Большедворов.

"Нереально много детей в больнице. 5 дней лечат и домой. Лошадиные капельницы с антибиотиками. Взрослым та же схема", – рассказала Анна Ларкина.

Крымчанка Ольга Пигарева написала в сети, что у детей ротавирусная инфекция. "Температуру не могут сбить сутками. Из "Артека" везут автобусами. Больница забита битком!" – рассказала она.

При этом оккупационные власти о тревожной эпидемии умалчивают.