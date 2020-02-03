В Україні розпочалася реєстрація на ЗНО

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В Україні сьогодні, 3 лютого, розпочалася реєстрація на основну сесію ЗНО. Про це NNS стало відомо з офіційних джерел. Реєстрація продовжиться до 24 березня.

Згідно інформації, отриманої NNS, результати ЗНО з математики та фізики буде оголошено до 12 червня, з української мови та літератури, історії України та іноземних мов – до 20 червня, з біології, географії, хімії – до 24 червня.

Графік основної сесії ЗНО-2020:

21 травня – з математики;

26 травня – з української мови та літератури;

28 травня – з фізики;

1 червня – з іспанської, німецької, французької мов;

2 червня – з англійської мови;

4 червня – з історії України;

9 червня – з біології;

11 червня – з географії;

15 червня – з хімії.

Слід відзначити, що у завданнях ЗНО протягом п’яти років будуть використовуватися норми українського правопису, які не зазнали змін.

В Українському центрі оцінювання якості освіти було ухвалено рішення: протягом п’яти років не вважати помилковим написання слів згідно з нормами попередньої редакції правопису.

За запитом учасників завдання сертифікаційних робіт з історії України, математики, біології, географії, фізики та хімії буде перекладено кримськотатарською, молдовською, польською, російською, румунською й угорською мовами.

У 2020 році пороговий бал з математики та фізики буде визначено до 11 червня, з української мови та літератури, історії України та іноземних мов – до 19 червня, з біології, географії, хімії – до 23 червня.