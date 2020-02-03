В Україні розпочалася реєстрація на ЗНО

- 03 лют. 2020
- 1228
Завантажте мобільний додаток сайту
В Україні сьогодні, 3 лютого, розпочалася реєстрація на основну сесію ЗНО. Про це NNS стало відомо з офіційних джерел. Реєстрація продовжиться до 24 березня.
Згідно інформації, отриманої NNS, результати ЗНО з математики та фізики буде оголошено до 12 червня, з української мови та літератури, історії України та іноземних мов – до 20 червня, з біології, географії, хімії – до 24 червня.
Графік основної сесії ЗНО-2020:
- 21 травня – з математики;
- 26 травня – з української мови та літератури;
- 28 травня – з фізики;
- 1 червня – з іспанської, німецької, французької мов;
- 2 червня – з англійської мови;
- 4 червня – з історії України;
- 9 червня – з біології;
- 11 червня – з географії;
- 15 червня – з хімії.
Слід відзначити, що у завданнях ЗНО протягом п’яти років будуть використовуватися норми українського правопису, які не зазнали змін.
В Українському центрі оцінювання якості освіти було ухвалено рішення: протягом п’яти років не вважати помилковим написання слів згідно з нормами попередньої редакції правопису.
За запитом учасників завдання сертифікаційних робіт з історії України, математики, біології, географії, фізики та хімії буде перекладено кримськотатарською, молдовською, польською, російською, румунською й угорською мовами.
У 2020 році пороговий бал з математики та фізики буде визначено до 11 червня, з української мови та літератури, історії України та іноземних мов – до 19 червня, з біології, географії, хімії – до 23 червня.
NNS - Національна служба новин. Останні події в Україні та світі
Поширюючи у соцмережах, ви допомогаєте нам!